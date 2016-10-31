crimea.ria.ru
Тымовчанин, напавший с ножом на продавца магазина, осужден на три года тюрьмы
Приговор в законную силу не вступил
Тымовский суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 53-х летнего местного жителя, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК РФ.
Суд установил, что 28 октября 2016 года осужденный поджидал продавца павильона около выхода. Дождавшись необходимого момента, он приставил к ее шее нож и потребовал отдать дневную выручку. После этого злоумышленник скрылся в неизвестном направлении с 49 500 рублей.
Суд определил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.
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Комментарии
Masenkaya
Написано сегодня, в 16:50
не долго музыка играла!
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+1
vladsakh
Написано сегодня, в 17:33
Мозги совсем дурачок пропил.
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+1
Vladis
Написано сегодня, в 17:37
Это точно
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0
VULKAN
Написано сегодня, в 18:13
А что инкассация не проводиться?
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+1
alex8665
Написано сегодня, в 18:20
мало дали!!!
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+1