Тымовчанин, напавший с ножом на продавца магазина, осужден на три года тюрьмы

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Тымовский суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 53-х летнего местного жителя, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК РФ.

Суд установил, что 28 октября 2016 года осужденный поджидал продавца павильона около выхода. Дождавшись необходимого момента, он приставил к ее шее нож и потребовал отдать дневную выручку. После этого злоумышленник скрылся в неизвестном направлении с 49 500 рублей.



Суд определил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.