новости
новости
Регистрация
Тымовчанин, напавший с ножом на продавца магазина, осужден на три года тюрьмы
crimea.ria.ru

Тымовчанин, напавший с ножом на продавца магазина, осужден на три года тюрьмы

Приговор в законную силу не вступил

Тымовский суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 53-х летнего местного жителя, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК РФ. 

Суд установил, что 28 октября 2016 года осужденный поджидал продавца павильона около выхода. Дождавшись необходимого момента, он приставил к ее шее нож и потребовал отдать дневную выручку. После этого злоумышленник скрылся в неизвестном направлении с 49 500 рублей. 

Суд определил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:37 +1
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьТымовское
Прочее
ограблениемагазин
Популярное на ASTV
Землетрясение ощутили жители Невельского района
Землетрясение ощутили жители Невельского района
Три человека погибли при пожаре на севере Сахалина
Три человека погибли при пожаре на севере Сахалина
В Корсакове автомобиль сбил пешехода
В Корсакове автомобиль сбил пешехода
Рейс Москва - Южно-Сахалинск задержан более чем на девять часов
Рейс Москва - Южно-Сахалинск задержан более чем на девять часов

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Masenkaya
Написано сегодня, в 16:50
не долго музыка играла!
Ответить
+1
vladsakh
Написано сегодня, в 17:33
Мозги совсем дурачок пропил.
Ответить
+1
Vladis
Написано сегодня, в 17:37
Это точно
Ответить
0
VULKAN
Написано сегодня, в 18:13
А что инкассация не проводиться?
Ответить
+1
alex8665
Написано сегодня, в 18:20
мало дали!!!
Ответить
+1
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Южносахалинцам предлагают выбрать знаменитость, которая поздравит город с 135-летием
Южносахалинцам предлагают выбрать знаменитость, которая поздравит город с 135-летием
Зеленая вода в реке напугала жителей Корсакова
Зеленая вода в реке напугала жителей Корсакова
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru