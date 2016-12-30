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Пожар в котельной потушили в Корсакове
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Пожар в котельной потушили в Корсакове

Огонь вспыхнул рано утром 8 января

8 января в 06.50 диспетчеру Корсаковского пожарно-спасательного гарнизона пожарной охраны поступило сообщение  о возгорании котельной на улице Восточной, 33/1.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 3 минуты. На тот момент пожар разгорелся на площади 15 кв.м.

Пожар был локализован в 06.59, а в 07.27 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 5 человек и 1 единица техники.  

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:43 +1
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