Пожар в котельной потушили в Корсакове

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8 января в 06.50 диспетчеру Корсаковского пожарно-спасательного гарнизона пожарной охраны поступило сообщение о возгорании котельной на улице Восточной, 33/1.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 3 минуты. На тот момент пожар разгорелся на площади 15 кв.м.

Пожар был локализован в 06.59, а в 07.27 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 5 человек и 1 единица техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.