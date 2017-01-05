Легковушка и маршрутная "Газель" столкнулись в Южно-Сахалинске

фото очевидцев

ДТП произошло сегодня вечером, 9 января в Южно-Сахалинске.

На улице Сахалинской, в районе перекрестка с улицей Угловой, легковой автомобиль, двигающийся с востока на запад, выехал на полосу встречного движения, где практически лоб в лоб столкнулся с маршрутной "Газелью". По словам одних очевидцев, водитель седана совершал поворот налево, по словам других - автомобилист не справился с управлением, отчего иномарка и оказалась на встречной полосе.

Люди в аварии не пострадали. Обстоятельства ДТП установят сотрудники ГИБДД,