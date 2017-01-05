фото очевидцев
Легковушка и маршрутная "Газель" столкнулись в Южно-Сахалинске
Водитель седана выехал на полосу встречного движения
ДТП произошло сегодня вечером, 9 января в Южно-Сахалинске.
На улице Сахалинской, в районе перекрестка с улицей Угловой, легковой автомобиль, двигающийся с востока на запад, выехал на полосу встречного движения, где практически лоб в лоб столкнулся с маршрутной "Газелью". По словам одних очевидцев, водитель седана совершал поворот налево, по словам других - автомобилист не справился с управлением, отчего иномарка и оказалась на встречной полосе.
Люди в аварии не пострадали. Обстоятельства ДТП установят сотрудники ГИБДД,
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Комментарии
Veronika1211
Написано вчера, в 22:37
Хорошо, что хоть без жертв обошлось... Да еще на дорогах гололед - все могло быть намного хуже...
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gromamau
Написано вчера, в 23:16
Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением --- vkk.me/minzdrav
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