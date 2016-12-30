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Курильчанка зарезала сожителя из-за того, что два дня не ночевала дома

Курильчанка зарезала сожителя из-за того, что два дня не ночевала дома

После застолья мужчина предъявил ей претензии в ночном отсутствии

В Курильский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в реанимационном отделении Курильской ЦРБ скончался 38-летний местный житель, поступивший в больницу с колото-резаным ранением грудной клетки, с повреждением сердца.

Как сообщают в областном следкоме, в совершении этого преступления, подозревается 22-летняя сожительница потерпевшего, в отношении неё следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). В дальнейшем по ходатайству следствия в отношении неё избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, 29 декабря 2016 года подозреваемая выпивала спиртное вместе со своим сожителем сначала на работе у последнего, затем у родственников.

Вернувшись домой мужчина и женщина поссорились из-за того, что подозреваемая 2 дня не ночевала дома. В результате конфликта подозреваемая схватила со стола охотничий нож и нанесла им один удар в сердце мужчины. Потерпевшего срочно госпитализировали в больницу, где он через непродолжительное время от полученного ножевого ранения скончался.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:03 +2
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Комментарии
Добрый человек
Написано сегодня, в 13:12
Опять синька...жесть...
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+1
Clint_EASTwood
Написано сегодня, в 13:24
16 лет разница в возрасте. Не вывозил дядька юную нимфоманку, вот и гуляла.
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0
jkmu
Написано сегодня, в 13:24
начало нового года..
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0
Matso
Написано сегодня, в 13:28
извиняюсь за цинизм, но на двух не адекватных алкашей стало меньше
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+1
komissar
Написано сегодня, в 13:29
Теперь лет пять ночевать дома не будет.
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+1
AX9566
Написано сегодня, в 13:52
komissar, Как это не дома, теперь тюрьма дом родной
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+1
Masenkaya
Написано сегодня, в 13:50
как?!?!?! 22 летняя бухает весь день потом убивает человека!!? КАК поднялась рука! просто слов нет....
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+2
Добрый человек
Написано сегодня, в 14:12
Masenkaya,
В 22 года видимо уже мозг от синьки отсыхает...
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0
Masenkaya
Написано сегодня, в 14:33
Добрый человек, в 22 уже?!?! как!?! с 10 видимо начала
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0
Добрый человек
Написано сегодня, в 14:43
Masenkaya,
В жизни и не такое бывает
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0
serega81
Написано сегодня, в 14:02
Жестко.... В очередной раз доказательство-синька зло
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+1
Vladis
Написано сегодня, в 14:14
" писец "..... В шоке
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+1
vladsakh
Написано сегодня, в 15:12
Знал бы покойный чем для него любовь закончится.
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+1
VULKAN
Написано сегодня, в 15:57


Соболезнование родным и близким


Тоже мне "звезда"...
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