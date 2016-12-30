Курильчанка зарезала сожителя из-за того, что два дня не ночевала дома

В Курильский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в реанимационном отделении Курильской ЦРБ скончался 38-летний местный житель, поступивший в больницу с колото-резаным ранением грудной клетки, с повреждением сердца.

Как сообщают в областном следкоме, в совершении этого преступления, подозревается 22-летняя сожительница потерпевшего, в отношении неё следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). В дальнейшем по ходатайству следствия в отношении неё избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, 29 декабря 2016 года подозреваемая выпивала спиртное вместе со своим сожителем сначала на работе у последнего, затем у родственников.

Вернувшись домой мужчина и женщина поссорились из-за того, что подозреваемая 2 дня не ночевала дома. В результате конфликта подозреваемая схватила со стола охотничий нож и нанесла им один удар в сердце мужчины. Потерпевшего срочно госпитализировали в больницу, где он через непродолжительное время от полученного ножевого ранения скончался.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.