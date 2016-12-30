Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Южно-Сахалинске

7 января в 13:00 19–летний водитель, управляя автомобилем Toyota Land Сruiser, двигался в восточном направлении по улице Ивана Куропатко в Южно-Сахалинске.

Как сообщают в УГИБДД Сахалинской области, на нерегулируемом перекрестке парень выехал на автодорогу Южно-Сахалинск-Корсаков, не предоставил преимущество в движении автомобилю Nissan Х-ТRАIL и совершил с ним столкновение.

В результате ДТП 53–летний водитель автомобиля Nissan Х-ТRАIL и 2 его пассажира: 43–летняя женщина и 12–летний ребенок получили телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.