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Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Южно-Сахалинске

Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Южно-Сахалинске

Столкнулись Toyota Land Сruiser и Nissan Х-ТRАIL

7 января в 13:00 19–летний водитель, управляя автомобилем Toyota Land Сruiser, двигался в восточном направлении по улице Ивана Куропатко в Южно-Сахалинске.

Как сообщают в УГИБДД Сахалинской области, на нерегулируемом перекрестке парень выехал на автодорогу Южно-Сахалинск-Корсаков, не предоставил преимущество в движении автомобилю Nissan Х-ТRАIL и совершил с ним столкновение.

В результате ДТП 53–летний водитель автомобиля Nissan Х-ТRАIL и 2 его пассажира: 43–летняя женщина и 12–летний ребенок получили телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:47 +1
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Комментарии
Reader
Написано сегодня, в 15:58
слишком молод для такой машины
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+3
VULKAN
Написано сегодня, в 16:11

Пострадавшим скорейшего выздоровления
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+2
Masenkaya
Написано сегодня, в 16:54
Ну елы палы! сразу отобрать права и папину машину!
Пострадавшим поправки!
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+2
Дедушка Мороз
Написано сегодня, в 18:53
Интересно сам он купил, или Папа.
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0
Яночка
Написано сегодня, в 19:17
Дедушка Мороз, Сам он себе ещё на сигареты не заработал, папе надо было мозги ему сначала купить, а потом дорогую машину, вот к чему приводят панты этих малолеток. Пострадавшим скорейшего выздоровления.
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+1
Дедушка Мороз
Написано сегодня, в 19:24
Яночка , Яночка , Согласен
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0
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