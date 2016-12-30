Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Южно-Сахалинске
Столкнулись Toyota Land Сruiser и Nissan Х-ТRАIL
7 января в 13:00 19–летний водитель, управляя автомобилем Toyota Land Сruiser, двигался в восточном направлении по улице Ивана Куропатко в Южно-Сахалинске.
Как сообщают в УГИБДД Сахалинской области, на нерегулируемом перекрестке парень выехал на автодорогу Южно-Сахалинск-Корсаков, не предоставил преимущество в движении автомобилю Nissan Х-ТRАIL и совершил с ним столкновение.
В результате ДТП 53–летний водитель автомобиля Nissan Х-ТRАIL и 2 его пассажира: 43–летняя женщина и 12–летний ребенок получили телесные повреждения.
По данному факту проводится проверка.
Другие статьи по темам
Событие
Место
Пострадавшим скорейшего выздоровления
Пострадавшим поправки!