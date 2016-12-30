Легковой автомобиль и минивэн столкнулись в Троицком

фото очевидцев

Сегодня днем, 8 января в Троицком у автозаправки столкнулись Toyota Ipsum и Toyota Mark II.

При ДТП автомобили получили механические повреждения. По предварительной информации, люди в аварии не пострадали.

Обстоятельства ДТП установят сотрудники ГИБДД.