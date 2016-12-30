фото очевидцев
Легковой автомобиль и минивэн столкнулись в Троицком
Авария произошла днем 8 января
Сегодня днем, 8 января в Троицком у автозаправки столкнулись Toyota Ipsum и Toyota Mark II.
При ДТП автомобили получили механические повреждения. По предварительной информации, люди в аварии не пострадали.
Обстоятельства ДТП установят сотрудники ГИБДД.
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3 ДТП в Троицком
Комментарии
евгений
Написано сегодня, в 15:45
Просто встретились два одиночества. Машинки жаль.
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+3
vladsakh
Написано сегодня, в 17:05
Ясная погода, асфальт сухой. Ааааа внимательность дома забыли.
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+1
Дедушка Мороз
Написано сегодня, в 19:58
После праздником, люди думаю долго, вообще не отошли еще, а на дороге вообще не понятно что происходит, каждый день это вижу.... Сейчас еду по главной дороге, и чудик летит и не смотрел вылетел по втростепенной, ну конечно пропустил идиота, а он даже и не смотрел что я еду смотрел в другую сторону, я в шоке....
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