новости
новости
Регистрация
Легковой автомобиль и минивэн столкнулись в Троицком
фото очевидцев

Легковой автомобиль и минивэн столкнулись в Троицком

Авария произошла днем 8 января

Сегодня днем, 8 января в Троицком у автозаправки столкнулись Toyota Ipsum и Toyota Mark II.

При ДТП автомобили получили механические повреждения. По предварительной информации, люди в аварии не пострадали.

Обстоятельства ДТП установят сотрудники ГИБДД.

Галерея
ДТП в Троицком, Фото: 1
ДТП в Троицком, Фото: 2
ДТП в Троицком, Фото: 3
ДТП в Троицком
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 15:43 +2
Другие статьи по темам
Событие
ДТП
Место
Троицкое
Популярное на ASTV
Землетрясение ощутили жители Невельского района
Землетрясение ощутили жители Невельского района
История с возможным столкновением самолетов в небе над Курилами раздута из ничего - эксперт
История с возможным столкновением самолетов в небе над Курилами раздута из ничего - эксперт
Три человека погибли при пожаре на севере Сахалина
Три человека погибли при пожаре на севере Сахалина
В Корсакове автомобиль сбил пешехода
В Корсакове автомобиль сбил пешехода

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
евгений
Написано сегодня, в 15:45
Просто встретились два одиночества. Машинки жаль.
Ответить
+3
vladsakh
Написано сегодня, в 17:05
Ясная погода, асфальт сухой. Ааааа внимательность дома забыли.
Ответить
+1
Дедушка Мороз
Написано сегодня, в 19:58
После праздником, люди думаю долго, вообще не отошли еще, а на дороге вообще не понятно что происходит, каждый день это вижу.... Сейчас еду по главной дороге, и чудик летит и не смотрел вылетел по втростепенной, ну конечно пропустил идиота, а он даже и не смотрел что я еду смотрел в другую сторону, я в шоке....
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Рейс Москва - Южно-Сахалинск задержан более чем на девять часов
Рейс Москва - Южно-Сахалинск задержан более чем на девять часов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru