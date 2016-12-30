Частный дом в Горнозаводске тушили пожарные

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7 января в 02:42 диспетчеру Невельской пожарной охраны поступило сообщение о возгорании жилого частного двухквартирного дома, расположенного по улице Советская,65 в селе Горнозаводск. Первый пожарный расчет прибыл через 8 минут. К тому моменту наблюдалось горение открытым пламенем чердака строения.

Пожар был локализован в 02:57, а в 03:27 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 5 человек и 2 единицы техники. Погибших нет, пострадал 1 человек. Причины возгорания устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.