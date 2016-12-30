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Частный дом в Горнозаводске тушили пожарные
Пострадавших нет
7 января в 02:42 диспетчеру Невельской пожарной охраны поступило сообщение о возгорании жилого частного двухквартирного дома, расположенного по улице Советская,65 в селе Горнозаводск. Первый пожарный расчет прибыл через 8 минут. К тому моменту наблюдалось горение открытым пламенем чердака строения.
Пожар был локализован в 02:57, а в 03:27 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 5 человек и 2 единицы техники. Погибших нет, пострадал 1 человек. Причины возгорания устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.
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Комментарии
Transmitter
Написано сегодня, в 10:54
Год огнедышащего петуха прям какой-то
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+3
serega81
Написано сегодня, в 10:59
Каждый день новости о пожарах
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+1
Дедушка Мороз
Написано сегодня, в 11:54 Отредактированно сегодня, в 11:54
Красныый петух пришел.... Обычная халатность..
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+2
Masenkaya
Написано сегодня, в 14:36
Слава Богу без погибших. Поправки пострадавшему.
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0