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Заброшенное здание тушили пожарные в Южно-Курильске
ustkray.ru

Заброшенное здание тушили пожарные в Южно-Курильске

Пострадавших нет

6 января в 03:02 Южно-Курильской пожарной охране поступило сообщение о возгорании заброшенного здания, расположенного по улице Метеостанция. Первый пожарный расчет прибыл через 2 минуты. К тому моменту наблюдалось горение крыши здания.

Пожар был локализован в 03:10, а в 03:25 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 5 человек и 1 единица техники.  Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:37 +1
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Написано сегодня, в 11:35
Что тут устанавливать? Натуральный поджог...
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