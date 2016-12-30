Заброшенное здание тушили пожарные в Южно-Курильске

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6 января в 03:02 Южно-Курильской пожарной охране поступило сообщение о возгорании заброшенного здания, расположенного по улице Метеостанция. Первый пожарный расчет прибыл через 2 минуты. К тому моменту наблюдалось горение крыши здания.

Пожар был локализован в 03:10, а в 03:25 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 5 человек и 1 единица техники. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.