В Корсакове автомобиль сбил пешехода

ДТП произошло сегодня, 7 января в Корсакове на улице Корсаковской в районе дома №2, на спуске к "Драйву" у автозаправочной станции.

По предварительной информации, автомобиль сбил женщину, которая шла по дороге.

На место происшествия незамедлительно прибыли все оперативные службы. Пострадавшей стали оказывать первую помощь. Женщина находилась в тяжелом состоянии.

Обстоятельства ДТП уточняются.

7.01.

От полученных в результате ДТП травм пострадавшая скончалась в больнице.