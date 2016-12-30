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В Корсакове автомобиль сбил пешехода

В Корсакове автомобиль сбил пешехода

На месте происшествия работают оперативные службы

ДТП произошло сегодня, 7 января в Корсакове на улице Корсаковской в районе дома №2, на спуске к "Драйву" у автозаправочной станции.

По предварительной информации, автомобиль сбил женщину, которая шла по дороге.

На место происшествия незамедлительно прибыли все оперативные службы. Пострадавшей стали оказывать первую помощь. Женщина находилась в тяжелом состоянии.

Обстоятельства ДТП уточняются.

7.01.

От полученных в результате ДТП травм пострадавшая скончалась в больнице. 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 00:59 +3
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Комментарии
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 05:21

Скорейшего выздоровления
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+2
vladsakh
Написано сегодня, в 09:40
Жесть.
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+1
Masenkaya
Написано сегодня, в 09:57
конечно шла по дороге, еще и сама под колеса бросилась...
Выздоровления ей, а водителю внимательнее быть.
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0
Clint_EASTwood
Написано сегодня, в 10:16
Там пешеходный переход идиотский. Видно человека только когда он уже к дороге подходит. Не повод конечно не снижать скорость, но все же...
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0
Дедушка Мороз
Написано сегодня, в 10:51
Снова водятел
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0
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