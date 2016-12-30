В Корсакове автомобиль сбил пешехода
На месте происшествия работают оперативные службы
ДТП произошло сегодня, 7 января в Корсакове на улице Корсаковской в районе дома №2, на спуске к "Драйву" у автозаправочной станции.
По предварительной информации, автомобиль сбил женщину, которая шла по дороге.
На место происшествия незамедлительно прибыли все оперативные службы. Пострадавшей стали оказывать первую помощь. Женщина находилась в тяжелом состоянии.
Обстоятельства ДТП уточняются.
7.01.
От полученных в результате ДТП травм пострадавшая скончалась в больнице.
Скорейшего выздоровления
Выздоровления ей, а водителю внимательнее быть.