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Полицейские Корсакова задержали подозреваемого в краже выручки из магазина
gazeta19.ru

Полицейские Корсакова задержали подозреваемого в краже выручки из магазина

Сейчас мужчина находится под стражей

Сотрудники отдела МВД России в Корсакове раскрыли кражу денежных средств из магазина местным жителем 1987 года рождения.

По данным расследования, в начале сентября минувшего года, мужчина проник в торговую точку, расположенную по улице Первомайской, и похитил из кассы около 102 тысяч рублей, после чего скрылся с места преступления.

Когда собственнику торгового объекта стало известно о случившемся, он немедленно заявил об этом в районный отдел МВД. По прибытию на место происшествия полицейские выяснили, что камеры видеонаблюдения, как и система охраны, отсутствуют, что значительно усложнило розыск причастного к данному деянию лица. Тем не менее, оперативникам удалось установить личность подозреваемого.

Стражи порядка также разыскали свидетелей, которые подтвердили причастность корсаковца к содеянному, а также были собраны иные улики. Мужчина сознался в совершении преступления, а также сообщил, что потратил похищенные деньги на личные нужды, преимущественно на алкоголь.

На сегодняшний день это не единственное преступление, в котором он подозревается. В отношении него возбуждено три уголовных дела за совершение имущественных преступлений. Кроме того известно, что в мае прошлого года корсаковским судом он был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), частью 1 статьи 161 (грабеж) УК РФ, за что ему было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, в течение которого осужденный должен был доказать своим поведением исправление. 

В настоящее время гражданин заключен под стражу, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 15:51 +2
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Комментарии
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^
Написано вчера, в 16:27
Горбатого только могила исправит..(((
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+3
Transmitter
Написано вчера, в 17:09
А он думал ,что можно безнаказанно делишки творить раз условку дали за предыдущее
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+1
vladsakh
Написано вчера, в 17:11
Вот это доказал, всем доказал , что встал на путь исправления.
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+2
VULKAN
Написано вчера, в 17:40
На дворе январь... А дело было в сентябре... По - моему нашли стрелочника...
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+3
евгений
Написано вчера, в 17:50
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+4
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