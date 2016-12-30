Землетрясение ощутили жители Невельского района

6 января в 22:37 на 25 км южнее Невельска произошло землетрясение. Его зафиксировал региональный информационно-обрабатывающий центр

Как сообщили astv.ru на сейсмостанции «Южно-Сахалинск», магнитуда - 3,8.

Ощущаемость, по предварительным данным, составила в Невельске 2-3 балла, в Шебунино и Горнозаводске - 2 балла.

По словам местных жителей, на верхних этажах качались люстры.

Жертв и разрушений нет.

Специалисты сейсмостанции также сообщили astv.ru, что это землетрясение относится к проявлению фоновой сейсмичности южного Сахалина. Такие толчки регистрируются довольно часто, но не всегда их ощущают жители населенных пунктов