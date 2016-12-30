Землетрясение ощутили жители Невельского района
На верхних этажах качались люстры
6 января в 22:37 на 25 км южнее Невельска произошло землетрясение. Его зафиксировал региональный информационно-обрабатывающий центр
Как сообщили astv.ru на сейсмостанции «Южно-Сахалинск», магнитуда - 3,8.
Ощущаемость, по предварительным данным, составила в Невельске 2-3 балла, в Шебунино и Горнозаводске - 2 балла.
По словам местных жителей, на верхних этажах качались люстры.
Жертв и разрушений нет.
Специалисты сейсмостанции также сообщили astv.ru, что это землетрясение относится к проявлению фоновой сейсмичности южного Сахалина. Такие толчки регистрируются довольно часто, но не всегда их ощущают жители населенных пунктов
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Комментарии
CROWN777
Написано сегодня, в 00:05
Блин зимой землетряс в разы страшнее
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