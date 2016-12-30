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Землетрясение ощутили жители Невельского района

Землетрясение ощутили жители Невельского района

На верхних этажах качались люстры

6 января в 22:37 на 25 км южнее Невельска произошло землетрясение. Его зафиксировал региональный информационно-обрабатывающий центр
 
Как сообщили astv.ru на сейсмостанции «Южно-Сахалинск», магнитуда - 3,8.
 
Ощущаемость, по предварительным данным, составила в Невельске 2-3 балла, в Шебунино и Горнозаводске - 2 балла. 
 
По словам местных жителей, на верхних этажах качались люстры.
 
Жертв и разрушений нет.
 
Специалисты сейсмостанции также сообщили astv.ru, что это землетрясение относится к проявлению фоновой сейсмичности южного Сахалина. Такие толчки регистрируются довольно часто, но не всегда их ощущают жители населенных пунктов
Автор: Татьяна Сергеева, вчера, в 23:54 +1
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Комментарии
CROWN777
Написано сегодня, в 00:05
Блин зимой землетряс в разы страшнее
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