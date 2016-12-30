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Три человека погибли при пожаре на севере Сахалина

Три человека погибли при пожаре на севере Сахалина

Спастись удалось только пенсионерке

Пожар произошел сегодня вечером, 6 января в Охе на улице Школьной. Там загорелся частный дом у средней школы №4

По словам очевидцев, в старом доме жили 4 человека, спастись при пожаре удалось только пенсионерке, которой около 90 лет. Еще три человека не выбрались из огня. Все они - взрослые люди. 

По предварительной информации, дом обогревался горелкой. Вероятно, пожар произошел именно от этого. 

Другие обстоятельства происшествия уточняются. Пожар пока полностью не ликвидирован. 

Автор: Татьяна Сергеева, вчера, в 21:34 +5
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Комментарии
Натали)))
Написано вчера, в 21:41
Кошмар...
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+4
Дедушка Мороз
Написано вчера, в 21:41
Соболезную
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+2
raibekaa
Написано вчера, в 21:44
Ужассс.
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+3
VULKAN
Написано вчера, в 22:13

Соболезнования родным и близким
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+2
Nato4ka
Написано вчера, в 22:37
Бедные люди. Какое горе.
Мои соболезнования.
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+1
Online
Veronika1211 Online
Написано сегодня, в 00:02
Ужас... Соболезнования родным.... Пусть будет земля пухом... Хорошо, хоть бабушке удалось спастись...
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