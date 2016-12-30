Три человека погибли при пожаре на севере Сахалина

Пожар произошел сегодня вечером, 6 января в Охе на улице Школьной. Там загорелся частный дом у средней школы №4

По словам очевидцев, в старом доме жили 4 человека, спастись при пожаре удалось только пенсионерке, которой около 90 лет. Еще три человека не выбрались из огня. Все они - взрослые люди.

По предварительной информации, дом обогревался горелкой. Вероятно, пожар произошел именно от этого.

Другие обстоятельства происшествия уточняются. Пожар пока полностью не ликвидирован.