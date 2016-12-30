Молодой сахалинец ограбил соседа, проникнув в его квартиру через балкон
Злоумышленника задержали уже в другом городе
4 декабря в отдел МВД России по Макарову с заявлением о квартирной краже обратился 40-летний гражданин. Мужчина рассказал, что ночью, пока он спал, кто-то проник в его квартиру через балконное окно. Добычей злоумышленника стал конверт с зарплатой, которую потерпевший как раз получил накануне и планшетный компьютер. Общая сумма ущерба составила 64 тысячи рублей.
Выехав по указанному адресу, полицейские обратили внимание, что балкон потерпевшего соседствует с балконом квартиры, в которой проживает 18-летний молодой человек, который уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов и совсем недавно был привлечен к ответственности за совершение имущественного преступления. Сам молодой человек к приезду правоохранителей успел уехать со своими знакомыми на личном автомобиле, однако в ходе досмотра его жилища версия о причастности к квартирной краже подтвердилась. В одной из комнат оперативники обнаружили пустой конверт. Потерпевший подтвердил, что именно в нем хранились похищенные деньги.
Зная номер и марку машины, на которой передвигался злоумышленник, сотрудники уголовного розыска незамедлительно направили ориентировки всем дежурным экипажам полиции, а также в соседние районы.
В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий совместно с коллегами поронайской полиции подозреваемый в совершении кражи был задержан в течение дежурных суток и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Правоохранители изъяли часть похищенных денег и украденный планшет. В скором времени они будут возвращены законному владельцу.
Материалы переданы по подследственности, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.
Написано: "... Мужчина рассказал, что ночью, пока он спал, кто-то проник в его квартиру через балконное окно....
Сам молодой человек к приезду правоохранителей успел уехать со своими знакомыми на личном автомобиле, однако в ходе досмотра его жилища версия о причастности к квартирной краже подтвердилась. В одной из комнат оперативники обнаружили пустой конверт.".
У нас досмотры квартир проводиться в отсутствии хозяев?
Пустые конверты есть в каждой квартире...
А что балконное окно не закрывается на внутренние затворы?...
Над ними никто и не задумывается, не смотря на статьи Конституции РФ...
Все делается для галочки…