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Молодой сахалинец ограбил соседа, проникнув в его квартиру через балкон
Фото Сергея Гришкевича

Молодой сахалинец ограбил соседа, проникнув в его квартиру через балкон

Злоумышленника задержали уже в другом городе

4 декабря в отдел МВД России по Макарову с заявлением о квартирной краже обратился 40-летний гражданин. Мужчина рассказал, что ночью, пока он спал, кто-то проник в его квартиру через балконное окно. Добычей злоумышленника стал конверт с зарплатой, которую потерпевший как раз получил накануне и планшетный компьютер. Общая сумма ущерба составила 64 тысячи рублей.

Выехав по указанному адресу, полицейские обратили внимание, что балкон потерпевшего соседствует с балконом квартиры, в которой проживает 18-летний молодой человек, который уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов и совсем недавно был привлечен к ответственности за совершение имущественного преступления. Сам молодой человек к приезду правоохранителей успел уехать со своими знакомыми на личном автомобиле, однако в ходе досмотра его жилища версия о причастности к квартирной краже подтвердилась. В одной из комнат оперативники обнаружили пустой конверт. Потерпевший подтвердил, что именно в нем хранились похищенные деньги.

Зная номер и марку машины, на которой передвигался злоумышленник, сотрудники уголовного розыска незамедлительно направили ориентировки всем дежурным экипажам полиции, а также в соседние районы.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий совместно с коллегами поронайской полиции подозреваемый в совершении кражи был задержан в течение дежурных суток и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Правоохранители изъяли часть похищенных денег и украденный планшет. В скором времени они будут возвращены законному владельцу.

Материалы переданы по подследственности, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

 

Автор: Лиза Ре, вчера, в 14:24 +5
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кражаворбалкон
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Комментарии
РитоЧка
Написано вчера, в 14:30
Хорошо,что хорошо кончается )
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0
Vladis
Написано вчера, в 15:30
Ржу , не могу ?? Вот " Дегрот "
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+2
Online
VULKAN Online
Написано вчера, в 16:14
Дааа... Молния... Не проходите мимо...


Написано: "... Мужчина рассказал, что ночью, пока он спал, кто-то проник в его квартиру через балконное окно....

Сам молодой человек к приезду правоохранителей успел уехать со своими знакомыми на личном автомобиле, однако в ходе досмотра его жилища версия о причастности к квартирной краже подтвердилась. В одной из комнат оперативники обнаружили пустой конверт.".

У нас досмотры квартир проводиться в отсутствии хозяев?


Пустые конверты есть в каждой квартире...


А что балконное окно не закрывается на внутренние затворы?...
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+4
евгений
Написано вчера, в 16:24
VULKAN, Молодец. Внимательная.
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+3
spaiks
Написано вчера, в 22:49
VULKAN, как много вопросов, как мало ответов)))
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+1
Online
VULKAN Online
Написано вчера, в 23:52
spaiks, Вот в этом и беда

Над ними никто и не задумывается, не смотря на статьи Конституции РФ...
Все делается для галочки…
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0
vladsakh
Написано вчера, в 16:24
Макаровский гамбит.
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+1
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