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Частный дом тушили пожарные в селе Углегорского района
Пострадавших нет
5 января в 03:20 пожарной охране Углегорска поступило сообщение о возгорании частного дома, расположенного по улице Есенина, 8 в селе Медвежье. Первый пожарный расчет прибыл через 11 минут. К тому моменту наблюдалось горение открытым пламенем пристройки и крыши дома.
Пожар был локализован в 03:38, а в 04:25 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 8 человек и 3 единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.
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