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В Южно-Сахалинске сгорел вылетевший с дороги внедорожник
видео очевидцев

В Южно-Сахалинске сгорел вылетевший с дороги внедорожник

Авария и пожар произошли рано утром 5 января

Сегодня, 5 января рано утром между "Земляничными холмами" и "Сити Моллом" на проспекте Мира в Южно-Сахалинске вылетел в кювет внедорожник. Автомобиль загорелся.

По словам очевидцев,  иномаркой управляла женщина, автомобилистку удалось спасти. Машину потушить не удалось, она сгорела дотла.

Информация об обстоятельствах ДТП и состоянии автомобилистки уточняется.

14:00. По уточненной информации - сгоревшая машина Toyota Corolla Fielder 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 13:37 +6
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Комментарии
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано сегодня, в 14:13
Музыка классная
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+3
Забанен администрацией
Написано сегодня, в 14:24
Toyota Fielder - ВНЕДОРОЖНИК?Уверенны?
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+3
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 15:51 Отредактированно сегодня, в 15:52
Забанен администрацией, не увереНы. Сначала передали, что внедорожник. Потом, видимо, уточнили, что нет, что Филдер. Все поняли, кроме вас. Новость, видимо, уточнялась в ГИБДД. Жаль, заголовок не поправили.
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+2
Забанен администрацией
Написано сегодня, в 16:20
НюНик_просто_Анна, А где именно передали то?Чтоб сразу от ТУДА инфу черпать,а то как испорченный телефон!
Вот именно поэтому я и уточнил,может Филя ужевнедорожником стал.
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+2
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 16:24
Забанен администрацией, не, ему далеко ишшо
расти и расти
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+2
marsam
Написано сегодня, в 14:47
Интересно, при каких условиях может загореться вылетевшая машина?
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+1
KpeIIkue_opexu
Написано сегодня, в 15:16
Филдер-подорожник
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+1
Ok8
Написано сегодня, в 15:37
Хрен с этой машиной главное живая.
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+4
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 16:24
Дааа... Машина горит... Со стороны ведутся съёмки...

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+2
AX9566
Написано сегодня, в 16:37
Мадам, похоже, кривая в зюзю
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+2
8257
Написано сегодня, в 18:02
Нет что бы пожарных вызвать и скорую, стоит снимает. Вот так жди помощи
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+1
Online
Veronika1211 Online
Написано сегодня, в 21:16 Отредактированно сегодня, в 21:16
ЖИВАЯ - и это главное...
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