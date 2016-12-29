В Южно-Сахалинске сгорел вылетевший с дороги внедорожник

видео очевидцев

Авария и пожар произошли рано утром 5 января

Сегодня, 5 января рано утром между "Земляничными холмами" и "Сити Моллом" на проспекте Мира в Южно-Сахалинске вылетел в кювет внедорожник. Автомобиль загорелся.

По словам очевидцев, иномаркой управляла женщина, автомобилистку удалось спасти. Машину потушить не удалось, она сгорела дотла.

Информация об обстоятельствах ДТП и состоянии автомобилистки уточняется.

14:00. По уточненной информации - сгоревшая машина Toyota Corolla Fielder