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Самолет, следовавший по маршруту Южно-Сахалинск-Курилы, едва не столкнулся с неопознанным бортом

Самолет, следовавший по маршруту Южно-Сахалинск-Курилы, едва не столкнулся с неопознанным бортом

Диспетчеры отдали экипажу "Авроры" команду об экстренном снижении

Российский пассажирский лайнер, направлявшийся с Сахалина на Курилы, минувшей ночью экстренно снизился, чтобы избежать столкновения с иностранным, предположительно, военным самолетом, сообщил "Интерфаксу" источник в силовых структурах.

"Российский пассажирский самолет Bombardier минувшей ночью вылетел с Сахалина и, набрав высоту порядка 6 тыс. м, взял курс на Курилы. Однако диспетчеры заметили приближающийся к лайнеру на тех же высотах неопознанный самолет, который не отвечал на запросы с земли", - рассказал он.

Собеседник агентства сообщил, что неопознанное воздушное судно несанкционированно пересекало воздушный коридор, по которому двигался пассажирский лайнер. "Было принято решение об экстренном снижении пассажирского самолета чтобы избежать опасного сближения или вовсе столкновения в воздухе", - сказал источник.

Он сообщил, что в дальнейшем диспетчеры неоднократно предпринимали попытки связаться с неопознанным самолетом. Однако пилоты не выходили на связь.

Удалось лишь зафиксировать сигнал самолетного радиолокационного ответчика неопознанного борта. По международной классификации он относится к воздушным судам блока НАТО, сказал источник.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

сегодня, в 19:50 +6
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Комментарии
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 19:54
Вот и первая ласточка...
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+7
Ярославчик
Написано сегодня, в 19:59
Обалдеть...Запахло международным скандалом.
А куда смотрели наши спецслужбы, которые следят за воздушным пространством на границе?
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+10
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано сегодня, в 19:59
Ну ничего себе новость!
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+2
serega81
Написано сегодня, в 19:59
Инопланетяне?
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+1
Online
евгений Online
Написано сегодня, в 20:07
Ракетой надо было попытаться связаться. Куда только ПВО смотрит.
Ну а если серьезно, в этой новости больше вопросов чем ответов.
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+6
Online
Кузовков Владимир Online
Написано сегодня, в 20:39
евгений, ПВО смотрит туда, куда Кремль укажет. Думаю, как только поняли, что это натовский самолет, наверняка дали знать в вышестоящие инстанции.
Сбить натовский самолет на своей территории это как минимум на несколько лет опять обострить отношения с США. Как максимум, это может быть расценено как объявление войны...
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+5
Online
евгений Online
Написано сегодня, в 20:50
Кузовков Владимир, А ты уверен что это было наше воздушное пространство?
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+1
Online
Кузовков Владимир Online
Написано сегодня, в 20:53
евгений, нет. возможно это была нейтральная воздушная зона. но тем не менее думаю, такие полеты без внимания вряд ли останутся.
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+3
Еще 2 комментария
Маргарита
Написано сегодня, в 20:29
Опачки. Сейчас передернуло все внутри. Что это было? Откуда? Кто такие? И каких последствий можно ждать ещё от появления таких объектов?
Уж простите, но скажу по-русски: булки мои сжались. Думала нам здесь на острове в этом плане безопасно.
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+5
Добрый человек
Написано сегодня, в 20:36
Дело в том,что я курю "LM" (единичку),а купить её не так просто..пришлось фрахтовать...но я на обратном пути уснул за штурвалом..я больше так не буду,честно.
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0
Добрый человек
Написано сегодня, в 20:39
а если серьёзно...это не скандал.это конкретное ЧП с точки зрения безопасности не только полётов,но и территориальной целостности государства....и пиндосы эти игры зря затеяли,ибо у нас очень много устаревших С-300,некуда утилизировать...Обама перед уходом на пенсию решил гавняшку подложить в отношения двух стран...ох доиграешься обезьянка..закроем тебя в наш зоопарк...
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+4
serega81
Написано сегодня, в 20:46
Может японцы "свои" территории осматривают?
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+1
Online
Елена Кириченко Online
Написано сегодня, в 20:51
вспомнился момент из фильма "Экипаж" когда из тумана неизвестный борт вынырнул, Данилка еле успел от столкновения уйти. Бедные люди, страху наверно натерпелись
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+6
Добрый человек
Написано сегодня, в 20:54
Елена Кириченко,
на днях летел с Хабары,и что то мне подсказало глянуть в иллюминатор...в эту секунду прямо под нами пронёсся боинг здоровый,голубого цвета...я первый раз видел так близко....метров 300,не больше....вот это реально было жутковато....
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+2
Online
НКолчина Online
Написано сегодня, в 21:01
Ах ты чёрт... как страшно... Огромное СПАСИБО всем службам, которые не допустили трагедии...
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+2
serega
Написано сегодня, в 21:03
1 сентября 1983г. Если кто не знает,наберите в поисковике,будет интересно!!! Я надеюсь,что эта провокация,не из той серии!
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0
багз-банни
Написано сегодня, в 21:04
Ничего себе!
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+3
Online
Хронос Online
Написано сегодня, в 21:07
Обкатывал будущий эшелон подлета к базе. Пора ставить комплекс Рубеж. РС-26.
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0
Online
Хронос Online
Написано сегодня, в 21:11 Отредактированно сегодня, в 21:13
Ааа, где-то на...
https://youtu.be/q4wC-LpJwwg
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0
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