Одноэтажный деревянный дом потушили пожарные в Южно-Сахалинске
Огонь вспыхнул днем 4 января
4 января в 12.26 диспетчеру Южно-Сахалинского гарнизона пожарной охраны поступило сообщение о возгорании одноэтажного деревянного дома по переулку Верхнему, 19.
Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 2 минуты. На тот момент наблюдалось горение пристройки к дому и крыши на площади 80 кв.м.
Пожар был локализован в 12.34, а в 13.02 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 12 человек и 3 единицы техники.
Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
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Комментарии
NNS41148
Написано сегодня, в 14:26
Это ещё год Красного Петуха не наступил по лунному календарю,а что потом будет,что сплошной пожар?
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