Одноэтажный деревянный дом потушили пожарные в Южно-Сахалинске

4 января в 12.26 диспетчеру Южно-Сахалинского гарнизона пожарной охраны поступило сообщение о возгорании одноэтажного деревянного дома по переулку Верхнему, 19.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 2 минуты. На тот момент наблюдалось горение пристройки к дому и крыши на площади 80 кв.м.

Пожар был локализован в 12.34, а в 13.02 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 12 человек и 3 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.