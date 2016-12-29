Два автомобиля не поделили перекресток в Холмске

Движение на пересечении улиц Морской и Победы затруднено

Сегодня, 5 января примерно в 14.30 в Холмске на перекрестке улиц Морской и Победы произошло ДТП. Дорогу не поделили внедорожник и седан.

Люди, по предварительным данным, в аварии не пострадали. Движение на этом участке затруднено.