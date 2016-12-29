Два автомобиля не поделили перекресток в Холмске
Движение на пересечении улиц Морской и Победы затруднено
Сегодня, 5 января примерно в 14.30 в Холмске на перекрестке улиц Морской и Победы произошло ДТП. Дорогу не поделили внедорожник и седан.
Люди, по предварительным данным, в аварии не пострадали. Движение на этом участке затруднено.
Комментарии
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VULKAN Online
Написано сегодня, в 16:12
Здрасте! А при чём здесь улица Советская?
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V_Viktoria Online
Написано сегодня, в 16:31
VULKAN, праздники))) отмечает, вот и карусель в глазах))))
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VULKAN Online
Написано сегодня, в 16:37
V_Viktoria, Очень похоже на это
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