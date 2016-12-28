В Холмске перевернулся внедорожник

фото очевидцев

ДТП произошло в Холмске сегодня днем, 4 января.

По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Safari на улице Победы в районе лицея не справился с управлением, внедорожник сначала залетел в сугроб, а затем перевернулся.

По словам очевидцев, на этом участке дороги гололед, два дня коммунальные службы не обрабатывают дорогу спецсредствами.

На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД, врачи скорой поощи. Информация о пострадавших уточняется.