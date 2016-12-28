фото очевидцев
В Холмске перевернулся внедорожник
Авария произошла днем 4 января
ДТП произошло в Холмске сегодня днем, 4 января.
По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Safari на улице Победы в районе лицея не справился с управлением, внедорожник сначала залетел в сугроб, а затем перевернулся.
По словам очевидцев, на этом участке дороги гололед, два дня коммунальные службы не обрабатывают дорогу спецсредствами.
На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД, врачи скорой поощи. Информация о пострадавших уточняется.
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4 Внедорожник перевернулся в Холмске
Комментарии
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Olga_23 Online
Написано сегодня, в 12:47
Это ж как должно быть скользко и как надо не справиться с управлением, чтоб вот так?!
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Grom007 Online
Написано сегодня, в 12:57 Отредактированно сегодня, в 12:57
Olga_23, надо там прокатиться, наверное... по другому никак если получится - то судьба, если нет - то тот водитель не соблюдал правила ДР
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