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В Холмске перевернулся внедорожник
фото очевидцев

В Холмске перевернулся внедорожник

Авария произошла днем 4 января

ДТП произошло в Холмске сегодня днем, 4 января.

По предварительным данным, водитель автомобиля  Nissan Safari на улице Победы в районе лицея не справился с управлением, внедорожник сначала залетел в сугроб, а затем перевернулся.

По словам очевидцев, на этом участке дороги гололед, два дня коммунальные службы не обрабатывают дорогу спецсредствами.

На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД, врачи скорой поощи. Информация о пострадавших уточняется.

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Внедорожник перевернулся в Холмске
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 12:45 0
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Комментарии
Online
Olga_23 Online
Написано сегодня, в 12:47
Это ж как должно быть скользко и как надо не справиться с управлением, чтоб вот так?!
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+2
Online
Grom007 Online
Написано сегодня, в 12:57 Отредактированно сегодня, в 12:57
Olga_23, надо там прокатиться, наверное... по другому никак
если получится - то судьба, если нет - то тот водитель не соблюдал правила ДР
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