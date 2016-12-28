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Toyota Corolla Fielder и Nissan Terrano столкнулись в Южно-Сахалинске
фото очевидцев

Toyota Corolla Fielder и Nissan Terrano столкнулись в Южно-Сахалинске

Авария произошла на перекрестке улиц Амурской и Пограничной

ДТП произошло сегодня, 4 января примерно в 10:45 в Южно-Сахалинске.

На перекрестке улиц Амурской и Пограничной столкнулись Toyota Corolla Fielder и Nissan Terrano. Люди в аварии не пострадали, автомобили получили механические повреждения.

Обстоятельства ДТП установят сотрудники ГИБДД.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 11:46 0
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Комментарии
crazydriver144
Написано сегодня, в 12:32
так там же светофор поставили уже!!!!!
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