фото очевидцев
Toyota Corolla Fielder и Nissan Terrano столкнулись в Южно-Сахалинске
Авария произошла на перекрестке улиц Амурской и Пограничной
ДТП произошло сегодня, 4 января примерно в 10:45 в Южно-Сахалинске.
На перекрестке улиц Амурской и Пограничной столкнулись Toyota Corolla Fielder и Nissan Terrano. Люди в аварии не пострадали, автомобили получили механические повреждения.
Обстоятельства ДТП установят сотрудники ГИБДД.
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Комментарии
crazydriver144
Написано сегодня, в 12:32
так там же светофор поставили уже!!!!!
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