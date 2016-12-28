Шесть автомобилей столкнулись в районе Дачного на юге Сахалина

видео очевидцев

ДТП произошло сегодня, 4 января в одиннадцатом часу утра на автодороге Южно-Сахалинск - Корсаков в районе Дачного.

По предварительной информации, там столкнулись шесть машин, в их числе внедорожники, легковушки, грузовик, универал и пикап. Один из автомобилей вылетел в кювет.

На место происшествия вызвали оперативные службы.

Информация о пострадавших уточняется.

Обстоятельства ДТП установят сотрудники ГИБДД.