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Шесть автомобилей столкнулись в районе Дачного на юге Сахалина
видео очевидцев

Шесть автомобилей столкнулись в районе Дачного на юге Сахалина

Авария произошла утром 4 января

ДТП произошло сегодня, 4 января в одиннадцатом часу утра на автодороге Южно-Сахалинск - Корсаков в районе Дачного.

По предварительной информации, там столкнулись шесть машин, в их числе внедорожники, легковушки, грузовик, универал и пикап. Один из автомобилей вылетел в кювет.

На место происшествия вызвали оперативные службы. 

Информация о пострадавших уточняется. 

Обстоятельства ДТП установят сотрудники ГИБДД.

 

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ДТП в Дачном, Фото: 1
ДТП в Дачном, Фото: 2
ДТП в Дачном, Фото: 3
ДТП в Дачном
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 11:23 +3
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Комментарии
Online
Ярославчик Online
Написано сегодня, в 11:30
Ужас...куда носятся.
Дорога-то скользская.
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+7
Online
Хронос Online
Написано сегодня, в 11:34
Гололед не только на дорогах но и в голове у некоторых водил!
Спокойнее надо, спокойнее.
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+5
serega81
Написано сегодня, в 11:38
Жесть.....главное чтоб живы были,железо-фиг с ним.Будьте аккуратнее люди!!!
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+5
Transmitter
Написано сегодня, в 12:08
Лучше конечно воздержаться от поездок в таких условиях
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