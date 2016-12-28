видео очевидцев
Шесть автомобилей столкнулись в районе Дачного на юге Сахалина
Авария произошла утром 4 января
ДТП произошло сегодня, 4 января в одиннадцатом часу утра на автодороге Южно-Сахалинск - Корсаков в районе Дачного.
По предварительной информации, там столкнулись шесть машин, в их числе внедорожники, легковушки, грузовик, универал и пикап. Один из автомобилей вылетел в кювет.
На место происшествия вызвали оперативные службы.
Информация о пострадавших уточняется.
Обстоятельства ДТП установят сотрудники ГИБДД.
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Дорога-то скользская.
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