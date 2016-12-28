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Пострадавшего мужчину пришлось вывозить с горы Владимировка сахалинским спасателям

Пострадавшего мужчину пришлось вывозить с горы Владимировка сахалинским спасателям

Турист упал с высоты и получил вывих тазобедренного сустава

3 января в 17.00 в диспетчеру Главного управления МЧС России по Сахалинской области поступило сообщение о том, что на горе Владимировка Макаровского района упал с высоты и получил травму ноги мужчина.

 В 17.30 из Южно-Сахалинска выехали шесть сотрудников поисково-спасательного отряда.

 В 03.30 4 января пострадавший доставлен в травматологическую поликлинику Южно-Сахалинска. Медики диагностировали у него вывих тазобедренного сустава.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:15 +1
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Комментарии
Online
SWATIMYR Online
Написано сегодня, в 10:29
Выздоровленья чудаку!!!
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+2
Online
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а Online
Написано сегодня, в 10:55
SWATIMYR,
Почему чудаку то?
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+2
Transmitter
Написано сегодня, в 11:04
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а, чудаку-экстремалу
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0
Online
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а Online
Написано сегодня, в 11:16
Transmitter, Он турист)) нечаянно сорвался.
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+1
Еще 1 комментарий
Veronika1211
Написано сегодня, в 11:23
Скорейшей поправки!
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0
Добрый человек
Написано сегодня, в 11:26
скорейшего выздоровления!
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