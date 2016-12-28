Пострадавшего мужчину пришлось вывозить с горы Владимировка сахалинским спасателям

Турист упал с высоты и получил вывих тазобедренного сустава

3 января в 17.00 в диспетчеру Главного управления МЧС России по Сахалинской области поступило сообщение о том, что на горе Владимировка Макаровского района упал с высоты и получил травму ноги мужчина.

В 17.30 из Южно-Сахалинска выехали шесть сотрудников поисково-спасательного отряда.

В 03.30 4 января пострадавший доставлен в травматологическую поликлинику Южно-Сахалинска. Медики диагностировали у него вывих тазобедренного сустава.