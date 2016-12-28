Горящую постель потушили пожарные Корсакова

3 января в 01.33 диспетчеру Корсаковскому гарнизона пожарной охраны поступило сообщение о том, что в жилом доме, расположенном по улице Серафимовича, 32, горит квартира.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 2 минуты. На тот момент горели постельные принадлежности на площади 12 кв.м.

Пожар был локализован в 01.41, а в 02.09 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 11 человек и 2 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.