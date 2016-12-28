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Горящую постель потушили пожарные Корсакова

Горящую постель потушили пожарные Корсакова

Огонь в квартире на улице Серафимовича вспыхнул ночью 3 января

3 января в 01.33 диспетчеру Корсаковскому гарнизона пожарной охраны поступило сообщение  о том, что в жилом доме, расположенном по улице Серафимовича, 32, горит квартира.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 2 минуты. На тот момент горели постельные принадлежности на площади 12 кв.м.

Пожар был локализован в 01.41, а в 02.09 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 11 человек и 2 единицы техники. 

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:22 +3
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Комментарии
Online
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^ Online
Написано сегодня, в 14:46
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Online
Veronika1211 Online
Написано сегодня, в 14:52
Хорошо, что хоть без пострадавших обошлось...
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+2
Transmitter
Написано сегодня, в 15:50
Заголовок - огонь
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+2
TROL
Написано сегодня, в 22:35
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0
EXCLUSIVE
Написано сегодня, в 19:25
Алкаши гуляют
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