фото и видео очевидцев и группы ЧП Сахалин-Русские СМИ
Двухэтажный дом горит в Южно-Сахалинске
Улицу Лермонтова перекрыли для движения автотранспорта
Сегодня, 4 января примерно в 6 часов вечера на улице Лермонтова, в районе "Слезы" загорелся двухэтажный дом.
По словам местных жителей, дом нежилой - в течение последнего года в нем не было ни окон, ни дверей.
Отчего возник пожар - установят дознаватели. На месте происшествия работают три пожарные автоцистерны, прибыла бригада скорой помощи, сотрудники МЧС и ГИБДД. Госавтоинспекция перекрыла движение автотранспорта по улице Лермонтова.
Есть опасность распространения пламени на жилые дома - они стоят с трех сторон от горящего здания примерно в 15 метрах.
В настоящее время тушение продолжается.
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Комментарии
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 20:02
Мода на поджог пошла
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+4
TROL
Написано сегодня, в 22:31 Отредактированно сегодня, в 22:32
VULKAN, Год огненного петуха...
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+1
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 22:36
TROL, Ну, это ещё не означает то, что всё на него надо списывать
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+1
TROL
Написано сегодня, в 22:38
VULKAN, кто поджигает тот и
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+1
lika28
Написано сегодня, в 20:32
Нужно вовремя сносить такие дома, и пожаров не будет. Расселили, значит будьте добры снести в течении недели. А у нас в России все через одно место.
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−1
Online
Станислав Ри Online
Написано сегодня, в 21:04
Хорошо, что расселенный оказался
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+1
Online
Veronika1211 Online
Написано сегодня, в 21:40
Станислав Ри, согласна, все могло быть НАМНОГО хуже...
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0
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Veronika1211 Online
Написано сегодня, в 21:38
Внушительно полыхает... Только бы на близлежащие дома не распространился...
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0
Добрый человек
Написано сегодня, в 21:38
освобождение земель....
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+1
Лариса
Написано сегодня, в 22:39
Этот дом не расселенный,в нем полтора года назад хозяин погиб при пожаре,
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0