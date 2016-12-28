Двухэтажный дом горит в Южно-Сахалинске

фото и видео очевидцев и группы ЧП Сахалин-Русские СМИ

Сегодня, 4 января примерно в 6 часов вечера на улице Лермонтова, в районе "Слезы" загорелся двухэтажный дом.

По словам местных жителей, дом нежилой - в течение последнего года в нем не было ни окон, ни дверей.

Отчего возник пожар - установят дознаватели. На месте происшествия работают три пожарные автоцистерны, прибыла бригада скорой помощи, сотрудники МЧС и ГИБДД. Госавтоинспекция перекрыла движение автотранспорта по улице Лермонтова.

Есть опасность распространения пламени на жилые дома - они стоят с трех сторон от горящего здания примерно в 15 метрах.

В настоящее время тушение продолжается.