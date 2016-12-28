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Двухэтажный дом горит в Южно-Сахалинске
фото и видео очевидцев и группы ЧП Сахалин-Русские СМИ

Двухэтажный дом горит в Южно-Сахалинске

Улицу Лермонтова перекрыли для движения автотранспорта

Сегодня, 4 января примерно в 6 часов вечера на улице Лермонтова, в районе "Слезы" загорелся двухэтажный дом.

По словам местных жителей, дом нежилой - в течение последнего года в нем не было ни окон, ни дверей.

Отчего возник пожар - установят дознаватели. На месте происшествия работают три пожарные автоцистерны, прибыла бригада скорой помощи, сотрудники МЧС и ГИБДД. Госавтоинспекция перекрыла движение автотранспорта по улице Лермонтова. 

Есть опасность распространения пламени на жилые дома - они стоят с трех сторон от горящего здания примерно в 15 метрах.

В настоящее время тушение продолжается. 

Галерея
Двухэтажный дом горит в Южно-Сахалинске, Фото: 1
Двухэтажный дом горит в Южно-Сахалинске, Фото: 2
Двухэтажный дом горит в Южно-Сахалинске, Фото: 3
Двухэтажный дом горит в Южно-Сахалинске, Фото: 4
Двухэтажный дом горит в Южно-Сахалинске, Фото: 5
Двухэтажный дом горит в Южно-Сахалинске, Фото: 6
Двухэтажный дом горит в Южно-Сахалинске, Фото: 7
Двухэтажный дом горит в Южно-Сахалинске, Фото: 8
Двухэтажный дом горит в Южно-Сахалинске, Фото: 9
Двухэтажный дом горит в Южно-Сахалинске, Фото: 10
Двухэтажный дом горит в Южно-Сахалинске, Фото: 11
Двухэтажный дом горит в Южно-Сахалинске, Фото: 12
Двухэтажный дом горит в Южно-Сахалинске
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 19:28 +4
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Комментарии
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 20:02
Мода на поджог пошла
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+4
TROL
Написано сегодня, в 22:31 Отредактированно сегодня, в 22:32
VULKAN, Год огненного петуха...
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+1
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 22:36
TROL,
Ну, это ещё не означает то, что всё на него надо списывать
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+1
TROL
Написано сегодня, в 22:38
VULKAN,
кто поджигает тот и
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+1
Еще 1 комментарий
lika28
Написано сегодня, в 20:32
Нужно вовремя сносить такие дома, и пожаров не будет. Расселили, значит будьте добры снести в течении недели. А у нас в России все через одно место.
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−1
Online
Станислав Ри Online
Написано сегодня, в 21:04
Хорошо, что расселенный оказался
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+1
Online
Veronika1211 Online
Написано сегодня, в 21:40
Станислав Ри, согласна, все могло быть НАМНОГО хуже...
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0
Online
Veronika1211 Online
Написано сегодня, в 21:38
Внушительно полыхает... Только бы на близлежащие дома не распространился...
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0
Добрый человек
Написано сегодня, в 21:38
освобождение земель....
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+1
Лариса
Написано сегодня, в 22:39
Этот дом не расселенный,в нем полтора года назад хозяин погиб при пожаре,
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0
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