Двое жителей Холмского района украли телевизор у лежащего в больнице пенсионера

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Полицейские Холмского района задержали подозреваемых в совершении кражи дорогостоящего телевизора у пенсионера.Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области

События происходили в селе Правда. Установлено, что сам владелец находится на лечении в областном медицинском учреждении. В селе за ним присматривала местная жительница, которая в отсутствии хозяина заботилась и о его квартире. Когда она решила в очередной раз пойти проверить жилище, то не нашла ключи. Вскоре выяснилось, что их взял ее сожитель.

Когда женщина пришла в квартиру пенсионера, там царил беспорядок и пропал телевизор стоимостью 31 тыс. рублей. Об этом жительница Правды и сообщила в полицию.

Полицейские задержали двух подозреваемых в совершении преступления – сожителя упомянутой женщины и его товарища, с которым они вместе распивали спиртное.

Выяснилось, что мужчины решили украсть телевизор, когда у них закончились деньги на спиртное. Телевизор был продан за 2 тысячи рублей. Полицейские изъяли похищенное имущество, в скором времени оно будет возвращено законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.