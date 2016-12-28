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Двое жителей Холмского района украли телевизор у лежащего в больнице пенсионера
WDR

Двое жителей Холмского района украли телевизор у лежащего в больнице пенсионера

Технику продали, чтобы купить спиртное

Полицейские Холмского района задержали подозреваемых в совершении кражи дорогостоящего телевизора у пенсионера.Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области

События происходили в селе Правда. Установлено, что сам владелец находится на лечении в областном медицинском учреждении. В селе за ним присматривала местная жительница, которая в отсутствии хозяина заботилась и о его квартире. Когда она решила в очередной раз пойти проверить жилище, то не нашла ключи. Вскоре выяснилось, что их взял ее сожитель.

Когда женщина пришла в квартиру пенсионера, там царил беспорядок и пропал телевизор стоимостью 31 тыс. рублей. Об этом жительница Правды и сообщила в полицию.

Полицейские задержали двух подозреваемых в совершении преступления – сожителя упомянутой женщины и его товарища, с которым они вместе распивали спиртное.

Выяснилось, что мужчины решили украсть телевизор, когда у них закончились деньги на спиртное. Телевизор был продан за 2 тысячи рублей. Полицейские изъяли похищенное имущество, в скором времени оно будет возвращено законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:06 +3
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Событие
кража
Место
Холмский район
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Комментарии
serega
Написано сегодня, в 14:14
Водка зло.!!! На что только алкашня не идет. Главное шары залить. Ни чем не брезгают. Собаки.
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+10
Добрый человек
Написано сегодня, в 14:19
serega,
синька+быдло=Новость для АСТВ.)))
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+5
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 15:08
Добрый человек, А я вот не согласна с вашим уравнением...

Новость не для АСТВ пишут, а для читателей, чтобы они прочитали их и сделали соответствующие выводы: что такое - хорошо, а что такое - плохо...
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+6
Добрый человек
Написано сегодня, в 15:28
VULKAN,
наверное после праздников у людей чувство юмора притупляется..))) или каждый понимает смысл по-своему.)))право ваше..)
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0
Еще 9 комментариев
Online
Veronika1211 Online
Написано сегодня, в 14:46
Что за нелюди... Как руки не отсохли такое сотворить...
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+3
Online
Veronika1211 Online
Написано сегодня, в 14:49
Нет слов... У людей уже нет каких бы то ни было морально-этических норм поведения...
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+2
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 15:20 Отредактированно сегодня, в 15:20
Я б таких, помимо срока, порола на площади прилюдно. Мало того, что остатки совести пропили, так и остатки мозгов тоже - неужели надеялись, что сожительница промолчит? Так и это не помогло б.
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+7
besenok
Написано сегодня, в 19:02
ВОНЮЧКИ!
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0
kholmchanin
Написано сегодня, в 19:05
Могут подпасть под новый закон о принудительных
общественных работах...
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+1
Online
Veronika1211 Online
Написано сегодня, в 20:52
kholmchanin, Вы полагаете, на них эта мера окажет положительное влияние???? Очень сомневаюсь в этом...
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0
Nato4ka
Написано сегодня, в 19:29
А пойти поработать не пытались?
Фу!Ворье!
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+1
Online
Veronika1211 Online
Написано сегодня, в 20:59
Nato4ka, полагаю, эти нелюди не приучены к труду в принципе, вероятно, глагол "заработать" отсутствует в их словарном запасе...
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0
Breaking87
Написано сегодня, в 22:05
ну у нас уже классика жанра прям, украл телевизор дадут лет 5, убил человека - дадут условку)))
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0
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