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Строящееся здание и частный дом загорелись в Южно-Сахалинске в новогоднюю ночь
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Строящееся здание и частный дом загорелись в Южно-Сахалинске в новогоднюю ночь

Причины возгораний устанавливаются

1 января в 2.37 диспетчеру Южно-Сахалинского гарнизона пожарной охраны поступило сообщение  о возгорании частного жилого дома по улице Юбилейной, 2 в Луговом. Первый пожарный расчет прибыл через 6 минут. К моменту прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение второго этажа и крыши строения.

Пожар был локализован в 4.35, а в 10.27 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 11 человек и 3 единицы техники.  

В ту же ночь в 3.18 в оперативные службы поступило сообщение  о возгорании в строящемся здании расположенном по проспекту Победы, 61 в областном центре. Первый пожарный расчет прибыл через 3 минуты. На тот момент наблюдалось горение комнаты на первом этаже на площади 40 кв. м..

Пожар был локализован в 3.27, а в 3.55 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 9 человек и 2 единицы техники.  

Погибших и пострадавших при пожарах нет. Причины возгораний устанавливаются.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:14 +2
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Комментарии
Transmitter
Написано сегодня, в 12:19
Как много пожаров в последнее время прям беда
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+2
Online
df4ytrggj Online
Написано сегодня, в 21:46
Transmitter, Ребят, бросить курить сейчас действительно легко, за один сеанс я излечился и чувствую себя намного здоровее, похудел на 10 кг., появилось больше сил и времени. Советую теперь всем - elenamalusheva.blogspot.com
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0
KpeIIkue_opexu
Написано сегодня, в 13:38
Фейерверк???
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0
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано сегодня, в 16:27
Скорее всего тоже фейерверк.
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0
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