Строящееся здание и частный дом загорелись в Южно-Сахалинске в новогоднюю ночь

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1 января в 2.37 диспетчеру Южно-Сахалинского гарнизона пожарной охраны поступило сообщение о возгорании частного жилого дома по улице Юбилейной, 2 в Луговом. Первый пожарный расчет прибыл через 6 минут. К моменту прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение второго этажа и крыши строения.

Пожар был локализован в 4.35, а в 10.27 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 11 человек и 3 единицы техники.

В ту же ночь в 3.18 в оперативные службы поступило сообщение о возгорании в строящемся здании расположенном по проспекту Победы, 61 в областном центре. Первый пожарный расчет прибыл через 3 минуты. На тот момент наблюдалось горение комнаты на первом этаже на площади 40 кв. м..

Пожар был локализован в 3.27, а в 3.55 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 9 человек и 2 единицы техники.

Погибших и пострадавших при пожарах нет. Причины возгораний устанавливаются.