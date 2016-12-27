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Микроавтобус и кроссовер столкнулись в Долинске
видео очевидцев

Микроавтобус и кроссовер столкнулись в Долинске

Авария произошла сегодня, 2 января примерно в 12:30

ДТП произошло сегодня, 2 января примерно в 12:30 в Долинске на перекрестке улицы Горького и улицы Красноармейской.

По словам очевидцев, девушка, управляя кроссовером двигалась по главной дороге с юга на север. В это время со стороны Быкова с запада на восток по улице Красноармейской двигался микроавтобус Toyota Hiace. Управлявший им мужчина не уступил дорогу кроссоверу, произошло столкновение. 

В результате аварии люди не пострадали, автомобили получили механические повреждения. У кроссовера сильно помята левая сторона.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 13:42 +4
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Комментарии
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+2
Online
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