видео очевидцев
Микроавтобус и кроссовер столкнулись в Долинске
Авария произошла сегодня, 2 января примерно в 12:30
ДТП произошло сегодня, 2 января примерно в 12:30 в Долинске на перекрестке улицы Горького и улицы Красноармейской.
По словам очевидцев, девушка, управляя кроссовером двигалась по главной дороге с юга на север. В это время со стороны Быкова с запада на восток по улице Красноармейской двигался микроавтобус Toyota Hiace. Управлявший им мужчина не уступил дорогу кроссоверу, произошло столкновение.
В результате аварии люди не пострадали, автомобили получили механические повреждения. У кроссовера сильно помята левая сторона.
Комментарии
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 14:55
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Online
df4ytrggj Online
Написано сегодня, в 21:45
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