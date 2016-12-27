Микроавтобус и кроссовер столкнулись в Долинске

видео очевидцев

ДТП произошло сегодня, 2 января примерно в 12:30 в Долинске на перекрестке улицы Горького и улицы Красноармейской.

По словам очевидцев, девушка, управляя кроссовером двигалась по главной дороге с юга на север. В это время со стороны Быкова с запада на восток по улице Красноармейской двигался микроавтобус Toyota Hiace. Управлявший им мужчина не уступил дорогу кроссоверу, произошло столкновение.

В результате аварии люди не пострадали, автомобили получили механические повреждения. У кроссовера сильно помята левая сторона.