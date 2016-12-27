Из-за фейерверка в Южно-Сахалинске загорелась квартира

1 января примерно в 01:15 в оперативные службы Южно-Сахалинска поступило сообщение о том, что на улице Больничной, 38а из окна квартиры на третьем этаже валит густой дым. Существовала угроза распространения огня на всю квартиру.

По словам очевидцев, причина пожара - ракета фейерверка, которая попала в помещение, разбив окно в детской комнате.

Прибывшие пожарные потушили пламя, в результате огнем повреждено 8 кв.м площади квартиры.

В квартире ремонт - вся техника и большая часть мебели были в детской комнате, куда и попал фейерверк. Восстановлению имущество не подлежит.

Люди при пожаре не пострадали.

Если Вы видели людей, запускавших ракету, которая залетела в квартиру, просим сообщить об этом по телефону 89621232267