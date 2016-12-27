Из-за фейерверка в Южно-Сахалинске загорелась квартира
Пожар произошел в новогоднюю ночь
1 января примерно в 01:15 в оперативные службы Южно-Сахалинска поступило сообщение о том, что на улице Больничной, 38а из окна квартиры на третьем этаже валит густой дым. Существовала угроза распространения огня на всю квартиру.
По словам очевидцев, причина пожара - ракета фейерверка, которая попала в помещение, разбив окно в детской комнате.
Прибывшие пожарные потушили пламя, в результате огнем повреждено 8 кв.м площади квартиры.
В квартире ремонт - вся техника и большая часть мебели были в детской комнате, куда и попал фейерверк. Восстановлению имущество не подлежит.
Люди при пожаре не пострадали.
Если Вы видели людей, запускавших ракету, которая залетела в квартиру, просим сообщить об этом по телефону 89621232267
Видите ли запускать им не дают где они хотят, ведь это же их деньги, и как так кому то устроить шоу.
Вот итог для таких умников. Хотите шоу и опу не тащить туда где для вас сделали условия, так будьте любезны подумать о последствиях. Ну и возместите людям ущерб. Но они же громко орущие на форумах, просто поджали хвост и убежали.
Слава богу, никто не пострадал. А ведь итог мог быть куда хуже
Итог последствия развития бизнеса торговли...