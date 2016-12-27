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Из-за фейерверка в Южно-Сахалинске загорелась квартира

Из-за фейерверка в Южно-Сахалинске загорелась квартира

Пожар произошел в новогоднюю ночь

1 января примерно в 01:15 в оперативные службы Южно-Сахалинска поступило сообщение о том, что на улице Больничной, 38а из окна квартиры на третьем этаже валит густой дым. Существовала угроза распространения огня на всю квартиру.

По словам очевидцев, причина пожара - ракета фейерверка, которая попала в помещение, разбив окно в детской комнате. 

Прибывшие пожарные потушили пламя, в результате огнем повреждено 8 кв.м площади квартиры.

В квартире ремонт - вся техника и большая часть мебели были в детской комнате, куда и попал фейерверк. Восстановлению имущество не подлежит.

Люди при пожаре не пострадали.

Если Вы видели людей, запускавших ракету, которая залетела в квартиру, просим сообщить об этом по телефону 89621232267

 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 13:08 +9
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Комментарии
Натали)))
Написано сегодня, в 13:23
Когда уже соображалки работать начнут у некоторых?
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+9
Online
df4ytrggj Online
Написано сегодня, в 21:46
Натали))), Ребят, бросить курить сейчас действительно легко, за один сеанс я излечился и чувствую себя намного здоровее, похудел на 10 кг., появилось больше сил и времени. Советую теперь всем - elenamalusheva.blogspot.com
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0
lika28
Написано сегодня, в 13:43
Что за народ то безмозглый у нас.
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+7
NNS41148
Написано сегодня, в 14:38
lika28, им и всю площадь Ленина отдали под запуск пиротехники на Новый год и не какого толка.
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+6
boss2005
Написано сегодня, в 14:51
NNS41148, Так на соседнем ресурсе, на форуме, была тема, где обсуждали эти фейерверки, а точнее многие возмущались, как это так, их ограничивают в правах.
Видите ли запускать им не дают где они хотят, ведь это же их деньги, и как так кому то устроить шоу.
Вот итог для таких умников. Хотите шоу и опу не тащить туда где для вас сделали условия, так будьте любезны подумать о последствиях. Ну и возместите людям ущерб. Но они же громко орущие на форумах, просто поджали хвост и убежали.
Слава богу, никто не пострадал. А ведь итог мог быть куда хуже
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+8
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 15:00
boss2005, согласен. делбусы орущие о том, что это их право запускать фейрверки где им хочется, да еще и не соблюдают элементарные меры предосторожности - это как пьяные за рулем. авось прокатит, а потом жертвы и ущерб((
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+3
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 14:51


Итог последствия развития бизнеса торговли...
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+5
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 15:02
Был в травме на днях (ногу сломал), так вот есть обожженный народ. не знаю, из-за пиротехники или по еще какой причине, но ребята трезвыми и адекватными не выглядели
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+5
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано сегодня, в 16:24
Слов нет! Дебилы! Пошли в новогоднюю ночь с дочкой в гости. Везу её на аргамаке, а сама боюсь как бы чего в нас не влетело. Со всех сторон бах-бах. Как на войне. Нужно вообще запретить запускать фейерверк рядом с домами. На окраину нужно выезжать.
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+7
observer69
Написано сегодня, в 18:09
Cneгуroчka, вообще запретить эту хрень... выиграют все и медицина, МЧС и полиция...
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+4
Хронос
Написано сегодня, в 16:33
Нифига себе!?!
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0
Добрый человек
Написано сегодня, в 16:49
твою ж мать... слов нет..одни маты...
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+3
lvista
Написано сегодня, в 18:09
Какая ж неприятность на праздники...такое стечение обстоятельст - все в эту комнату стащили. Ну лучше имущество, чем ребенок бы там спал.
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+2
Online
Vaska Online
Написано сегодня, в 18:37
Странно. Все пожары опубликованы на сайте МЧС, а об этом не слова.
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0
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