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Два автомобиля и летнюю кухню потушили пожарные в Смирныховском районе
kursiv.kz

Два автомобиля и летнюю кухню потушили пожарные в Смирныховском районе

Машины горели 31 декабря, постройка - в первое утро 2017 года

31 декабря в 03.55 диспетчеру Смирныховскому гарнизону пожарной охраны поступило сообщение  о возгорании автомобиля расположенного по улице Торговая 25.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 4 минуты. На тот момент наблюдалось горение двух автомобилей на площади 10 кв. м.

Пожар был локализован в 04.01, а в 04.13 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 4 человека и 1 единица техники.  Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Еще один пожар произошел 1 января. В 10.28 диспетчеру Смирныховского гарнизона пожарной охраны поступило сообщение  о возгорании  летней кухни  в селе Первомайск по улице Чапаева, 7. Первый пожарный расчет прибыл через 5 минут. На тот момент  наблюдалось горение открытым пламенем по всей площади строения.

Пожар был локализован в 10.39, а в 11.05 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 8 человек и 2 единицы техники. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:48 +1
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Комментарии
Изобретательная
Написано сегодня, в 16:54
по возгоранию двух машин на Торговой информация не достоверная !
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+2
Online
df4ytrggj Online
Написано сегодня, в 21:46
Ребят, бросить курить сейчас действительно легко, за один сеанс я излечился и чувствую себя намного здоровее, похудел на 10 кг., появилось больше сил и времени. Советую теперь всем - elenamalusheva.blogspot.com
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