Два автомобиля и летнюю кухню потушили пожарные в Смирныховском районе

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31 декабря в 03.55 диспетчеру Смирныховскому гарнизону пожарной охраны поступило сообщение о возгорании автомобиля расположенного по улице Торговая 25.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 4 минуты. На тот момент наблюдалось горение двух автомобилей на площади 10 кв. м.

Пожар был локализован в 04.01, а в 04.13 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 4 человека и 1 единица техники. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Еще один пожар произошел 1 января. В 10.28 диспетчеру Смирныховского гарнизона пожарной охраны поступило сообщение о возгорании летней кухни в селе Первомайск по улице Чапаева, 7. Первый пожарный расчет прибыл через 5 минут. На тот момент наблюдалось горение открытым пламенем по всей площади строения.

Пожар был локализован в 10.39, а в 11.05 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 8 человек и 2 единицы техники. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.