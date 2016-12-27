новости
новости
Регистрация
Toyota Cresta и автобус столкнулись в Южно-Сахалинске
фото и видео очевидцев

Toyota Cresta и автобус столкнулись в Южно-Сахалинске

По словам очевидцев, водитель легковушки был нетрезв

ДТП произошло сегодня, 1 января около девяти часов вечера в Южно-Сахалинске на улице Ленина, в районе областной детской больницы.

Там столкнулись Toyota Cresta и автобус. По словам очевидцев, виновник аварии - водитель легковой машины. Он был нетрезв.

Автомобили получили механические повреждения. По предварительной информации, люди серьезных травм не получили. 

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.

Галерея
ДТП на Ленина, Фото: 1
ДТП на Ленина, Фото: 2
ДТП на Ленина, Фото: 3
ДТП на Ленина
Автор: Татьяна Сергеева, вчера, в 23:06 +1
Другие статьи по темам
Событие
ДТПавария
Место
Южно-Сахалинск
Популярное на ASTV
Скрыть возрастные изменения и убрать нежелательные морщинки на лице легко
Скрыть возрастные изменения и убрать нежелательные морщинки на лице легко
Причину смерти младенца выясняют в Невельском районе
Причину смерти младенца выясняют в Невельском районе
Грабителей-гастролеров, нападавших на магазины в нескольких городах Сахалина, задержала полиция
Грабителей-гастролеров, нападавших на магазины в нескольких городах Сахалина, задержала полиция
Четыре автомобиля столкнулись в Южно-Сахалинске перед новым годом
Четыре автомобиля столкнулись в Южно-Сахалинске перед новым годом

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
евгений
Написано вчера, в 23:09
Синька-зло.
Ответить
+2
crazydriver144
Написано вчера, в 23:14
очень зло
Ответить
0
Белый Мишка
Написано вчера, в 23:26
Креста уматная была.
Ответить
0
serega81
Написано вчера, в 23:35
Когда уже синяки поймут что нельзя за руль,?
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Четыре автомобиля столкнулись в Южно-Сахалинске перед новым годом
Четыре автомобиля столкнулись в Южно-Сахалинске перед новым годом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru