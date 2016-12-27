Toyota Cresta и автобус столкнулись в Южно-Сахалинске

фото и видео очевидцев

По словам очевидцев, водитель легковушки был нетрезв

ДТП произошло сегодня, 1 января около девяти часов вечера в Южно-Сахалинске на улице Ленина, в районе областной детской больницы.

Там столкнулись Toyota Cresta и автобус. По словам очевидцев, виновник аварии - водитель легковой машины. Он был нетрезв.

Автомобили получили механические повреждения. По предварительной информации, люди серьезных травм не получили.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.