фото и видео очевидцев
Toyota Cresta и автобус столкнулись в Южно-Сахалинске
По словам очевидцев, водитель легковушки был нетрезв
ДТП произошло сегодня, 1 января около девяти часов вечера в Южно-Сахалинске на улице Ленина, в районе областной детской больницы.
Там столкнулись Toyota Cresta и автобус. По словам очевидцев, виновник аварии - водитель легковой машины. Он был нетрезв.
Автомобили получили механические повреждения. По предварительной информации, люди серьезных травм не получили.
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.
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Комментарии
евгений
Написано вчера, в 23:09
Синька-зло.
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+2
crazydriver144
Написано вчера, в 23:14
очень зло
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0
Белый Мишка
Написано вчера, в 23:26
Креста уматная была.
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0
serega81
Написано вчера, в 23:35
Когда уже синяки поймут что нельзя за руль,?
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0