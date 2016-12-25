Четыре автомобиля столкнулись в Южно-Сахалинске перед новым годом

фото очевидцев

ДТП произошло 31 декабря в девятом часу вечера в Южно-Сахалинске в районе перекрестка проспекта Победы и проспекта Мира.

"Нетрезвый водитель автомобиля Toyota Chaser собрал четыре машины и скрылся с места ДТП. Все машины получили механические повреждения, люди не пострадали. Пассажиры выпившего автомобилиста остались в машине", - говорят очевидцы.