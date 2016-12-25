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Четыре автомобиля столкнулись в Южно-Сахалинске перед новым годом
фото очевидцев

Четыре автомобиля столкнулись в Южно-Сахалинске перед новым годом

Виновник аварии с места происшествия скрылся

ДТП произошло 31 декабря в девятом часу вечера в Южно-Сахалинске в районе перекрестка проспекта Победы и проспекта Мира.

"Нетрезвый водитель автомобиля  Toyota Chaser собрал четыре машины и скрылся с места ДТП. Все машины получили механические повреждения, люди не пострадали. Пассажиры выпившего автомобилиста остались в машине", - говорят очевидцы.

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Четыре автомобиля столкнулись в Южно-Сахалинске перед новым годом, Фото: 4
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Четыре автомобиля столкнулись в Южно-Сахалинске перед новым годом
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 11:58 +2
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Комментарии
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 12:08
Вот гад
устроил людям "праздник"
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+6
simon1980
Написано сегодня, в 12:09
Кого поздравлять?
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0
Online
lvista Online
Написано сегодня, в 12:21
Торопился к праздничному столу.
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+2
Transmitter
Написано сегодня, в 12:49
В последнее время зачастили пьянчуги за руль садиться и пакостить.
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0
KpeIIkue_opexu
Написано сегодня, в 12:53
Маркоман
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0
Victor
Написано сегодня, в 13:38
Около девяти вечера из-за этого гонщика собралась приличная пробка.
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+1
Online
observer69 Online
Написано сегодня, в 14:05
ну что тут можно сказать *** и педик этот недочеловек плюс отсутствие строгости закона. Достали вы алкаши во всех проявлениях сдохните твари... Чтобы 2017 для вас уродов был последний
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0
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