Водитель самосвала пострадал при работе на сахалинском угольном разрезе

Следственным отделом по Углегорску СУ СК РФ по Сахалинской области по результатам доследственной проверки по факту нарушения правил техники безопасности возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 216 УК РФ – нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, 13 мая 2016 года около 07:30 начальник автотранспортного цеха ООО «Бошняковский угольный разрез» выдал наряд на работы водителю грузового-самосвала «БелАЗ-7547» на выполнение ремонтных работ – установку коробки передач на автосамосвал.

Находясь на территории верхнего гаража, водитель в соответствии с выданным ранее нарядом, без защитной каски, стоя на раме автосамосвала, пытался установить коробку передач на место при помощи лома, без специальных средств подмащивания. Когда он размещал коробку передач, у водителя выскользнул лом. Он поскользнулся на раме и упал, ударившись о бетонный пол. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, водителя госпитализировали.

Согласно заключению эксперта, при обращении в Углегорскую ЦРБ у пострадавшего диагностирована закрытая черепно-мозговая травма (соответствует тяжкому вреду для здоровья).

Из акта о расследовании несчастного случая на производстве следует. что причинами происшествия стали нарушение работником правил внутреннего трудового распорядка, отсутствие средств подмащивания при производстве ремонтных работ на высоте, ослабление контроля руководством предприятия за исполнением должностной инструкции руководителя участка.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.