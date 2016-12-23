Пропавшего мужчину разыскивают в Холмском районе

Он ушел из дома 24 декабря и до сих пор не вернулся

Полицией Холмска разыскивается 33-летний Александр Юрьевич Сушков, который 24 декабря в 23 часа ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не известно. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

Приметы: на вид 33 года, рост 170 см, глаза серые, волосы темно-русые, стрижка короткая.

Был одет: теплая зимняя куртка черного цвета с капюшоном, спортивные брюки серого цвета, шапка вязаная черного цвета, ботинки серого цвета на шнурках.

Граждан, располагающих сведениями о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить в ОМВД России по Холмскому городскому округу по телефонам 89147512802, 780-735, 8 (42433) 20414.