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Пропавшего мужчину разыскивают в Холмском районе

Пропавшего мужчину разыскивают в Холмском районе

Он ушел из дома 24 декабря и до сих пор не вернулся

Полицией Холмска разыскивается 33-летний  Александр Юрьевич Сушков, который 24 декабря в 23 часа ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не известно. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

Приметы: на вид 33 года, рост 170 см, глаза серые, волосы темно-русые, стрижка короткая.

Был одет: теплая зимняя куртка черного цвета с капюшоном, спортивные брюки серого цвета, шапка вязаная черного цвета, ботинки серого цвета на шнурках.

Граждан, располагающих сведениями о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить в ОМВД России по Холмскому городскому округу по телефонам 89147512802, 780-735, 8 (42433) 20414.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:52 +2
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Написано сегодня, в 16:47
надеюсь найдут
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