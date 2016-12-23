Причину смерти младенца выясняют в Невельском районе

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30 декабря в 4 часа утра в следственный отдел Невельского района СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома №44 по улице Советской в Горнозаводске умер двухмесячный мальчик.

Как сообщили astv.ru в областном следкоме, признаков насильственной смерти на теле младенца не обнаружено.

По данному факту следователями Невельска проводится проверка. Выясняются обстоятельства происшествия.