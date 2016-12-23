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Причину смерти младенца выясняют в Невельском районе
klubmama.ru

Причину смерти младенца выясняют в Невельском районе

Двухмесячный ребенок умер в Горнозаводске

30 декабря в 4 часа утра в следственный отдел Невельского района СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома №44 по улице Советской в Горнозаводске умер двухмесячный мальчик.

Как сообщили astv.ru  в областном следкоме, признаков насильственной смерти на теле младенца не обнаружено. 

По данному факту следователями Невельска проводится проверка. Выясняются обстоятельства происшествия.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 15:34 +1
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Комментарии
Angel24
Написано сегодня, в 15:36
Кокой ужас. Бедный маленький ангелочек. Спи, солнышко, сладко, сладко. Родителям соболезнования.
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+4
Olga_23
Написано сегодня, в 15:37
Соболезнования семье малыша...
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+4
Online
lvista Online
Написано сегодня, в 15:44
Сколько смертей под конец года
...соболезную...
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+7
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 16:23
Соболезнования родным и близким
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0
raibekaa
Написано сегодня, в 16:23
Соболезнования родителям малыша.
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0
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