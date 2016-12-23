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Грузовик и легковушка столкнулись в Троицком
Фото и видео очевидцев

Грузовик и легковушка столкнулись в Троицком

По предварительной информации, в аварии есть пострадавшие

ДТП произошло сегодня, 30 декабря примерно в 09:30 в Троицком, у магазина "Лотос". Там столкнулись Toyota Cresta и грузовик.

По предварительной информации, в аварии есть пострадавшие. 

На место происшествия выехали скорая помощь, спасатели, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства уточняются.

Как сообщили astv.ru очевидцы, водитель рефрижератора был нетрезв. Он вез в Холмск колбасные изделия.

Один из пострадавших, находившийся в легковой машине, госпитализирован.

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ДТП Троицкое, Фото: 1
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ДТП Троицкое, Фото: 3
ДТП Троицкое
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 10:02 +1
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Комментарии
serega81
Написано сегодня, в 10:40
Да хоть бы живы были,железо оно и есть железо.Конец года прям насыщен авариями.
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+3
alex8665
Написано сегодня, в 13:41
постродавшим выздоравления!!!
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