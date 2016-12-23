Грузовик и легковушка столкнулись в Троицком

Фото и видео очевидцев

По предварительной информации, в аварии есть пострадавшие

ДТП произошло сегодня, 30 декабря примерно в 09:30 в Троицком, у магазина "Лотос". Там столкнулись Toyota Cresta и грузовик.

По предварительной информации, в аварии есть пострадавшие.

На место происшествия выехали скорая помощь, спасатели, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства уточняются.

Как сообщили astv.ru очевидцы, водитель рефрижератора был нетрезв. Он вез в Холмск колбасные изделия.

Один из пострадавших, находившийся в легковой машине, госпитализирован.