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Главврач ЦРБ в Невельске стал фигурантом уголовного дела

Главврач ЦРБ в Невельске стал фигурантом уголовного дела

Он оплачивал свои штрафы за счет больницы

Следственным отделом по Невельску СУ СК РФ по Сахалинской области по материалам проверки  Невельской городской прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении главного врача Невельской ЦРБ. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, в январе 2016 года государственной инспекцией в Сахалинской области проведена проверка деятельности больницы на предмет соблюдения требований трудового законодательства. В результате проверки выявлены нарушения, допущенные главным врачом. За выявленное нарушение, на основании постановления главного государственного инспектора труда должностному лицу назначено административное наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

В июне 2016 года министерством экономического развития Сахалинской области проведена проверка деятельности больницы  на предмет соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд. В результате проверки выявлены нарушения, допущенные главным врачом. На основании постановления министерства, последнему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Одновременно по результатам данной проверки было назначено административное наказание в виде штрафа 15 тысяч рублей руководителю контрактной службы невельской ЦРБ.

В нарушение порядка исполнения административного наказания, согласно которому административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, подозреваемый давал указания бухгалтерии оплатить вышеуказанные штрафы за счет денежных средств учреждения, поступающих на оказание платных услуг.

Таким образом с февраля по июль 2016 года главный врач, используя свои должностные полномочия, вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, причинил своему учреждению ущерб на общую сумму 60 тысяч рублей.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:15 +1
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Комментарии
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 10:29
Да по этой схеме 80% начальников работает , если не все 100...
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+3
vladsakh
Написано сегодня, в 12:42
Кто то место освободил для кого то.
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