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Более 4 млн рублей вернет бывший директор коммунальной компании Поронайска в бюджет страны
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Более 4 млн рублей вернет бывший директор коммунальной компании Поронайска в бюджет страны

Около года мужчина недоплачивал налоги

Поронайской прокуратурой проведена проверка соблюдения МУП «Теплоэнергия» налогового законодательства.

Установлено, что житель поселка Вахрушев Поронайского района, являясь директором МУП «Теплоэнергия», в нарушение Налогового Кодекса РФ, с 1 июля 2013 года по 30 ноября 2014 года перечислял налоги в бюджет РФ не в полном объеме. 

В связи с этим, прокуратурой в Поронайский городской суд направлено исковое заявление о взыскании с бывшего директора МУП «Теплоэнергия» более 4 млн рублей в счет возмещения причиненного муниципальному образованию ущерба.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило, сообщает пресс-служба прокуратуры островного региона. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:57 +2
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Комментарии
vladsakh
Написано сегодня, в 16:18
Государство , огромная ферма, которая нас доит.
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