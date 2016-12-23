Более 4 млн рублей вернет бывший директор коммунальной компании Поронайска в бюджет страны

enigma-project.ru

Поронайской прокуратурой проведена проверка соблюдения МУП «Теплоэнергия» налогового законодательства.

Установлено, что житель поселка Вахрушев Поронайского района, являясь директором МУП «Теплоэнергия», в нарушение Налогового Кодекса РФ, с 1 июля 2013 года по 30 ноября 2014 года перечислял налоги в бюджет РФ не в полном объеме.

В связи с этим, прокуратурой в Поронайский городской суд направлено исковое заявление о взыскании с бывшего директора МУП «Теплоэнергия» более 4 млн рублей в счет возмещения причиненного муниципальному образованию ущерба.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило, сообщает пресс-служба прокуратуры островного региона.