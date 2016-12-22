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Сахалинские полицейские по отпечатку ботинка задержали вора-домушника
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Сахалинские полицейские по отпечатку ботинка задержали вора-домушника

Возбуждено уголовное дело

Вчера в дежурную часть ОМВД России по Александровску-Сахалинскому с сообщением о краже обратилась 39-летняя местная жительница. Потерпевшая сообщила, что пока она отсутствовала, кто-то взломал входную дверь, и похитил из ее дома телевизор.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции изъяли след обуви и другие улики, способствовавшие оперативному раскрытию преступления.

В течение дежурных суток сотрудники уголовного розыска установили личность гражданина, причастного к данному деянию и задержали его для дальнейшего разбирательства. Им оказался 33-летний житель портового города, который уже попадал в поле зрения полиции и привлекался к ответственности за совершение имущественного преступления.

Распорядиться похищенным злоумышленник не успел, телевизор изъят и в скором времени будет возвращен законной владелице.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении давшего признательные показания подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:41 0
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Комментарии
Online
Игорь Иванов Online
Написано сегодня, в 16:05
Это уровень
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+10
Василиса_Я ^.^
Написано сегодня, в 16:23
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+9
Online
max7676 Online
Написано сегодня, в 16:26
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+4
Online
Игорь Иванов Online
Написано сегодня, в 16:27
Василиса_Я ^.^,
так, какие будут версии? Это зайчик, а не, это крокомот, или это бегедил
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+4
Еще 2 комментария
Online
SWATIMYR Online
Написано сегодня, в 16:24
Так, с таким отпечатком 62 размера у него одного ботинки в Александровске-Сахалинском
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+6
jkmu
Написано сегодня, в 16:24
Вот это молодцы!!!как можно по отпечатку всего лишь ботинка..
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+5
евгений
Написано сегодня, в 16:33
jkmu, Так он одноногий наверно, да и снег на улице.
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+5
Oldgamer
Написано сегодня, в 18:24 Отредактированно сегодня, в 18:25
евгений,
А может это просто след валенка был? Тогда легко было найти деда Мазая.
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+4
vladsakh
Написано сегодня, в 16:34
Это зачет!!!
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+4
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 18:02
Эти парни бы и Золушку вмиг разыскали
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+6
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