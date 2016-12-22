Сахалинские полицейские по отпечатку ботинка задержали вора-домушника

Вчера в дежурную часть ОМВД России по Александровску-Сахалинскому с сообщением о краже обратилась 39-летняя местная жительница. Потерпевшая сообщила, что пока она отсутствовала, кто-то взломал входную дверь, и похитил из ее дома телевизор.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции изъяли след обуви и другие улики, способствовавшие оперативному раскрытию преступления.

В течение дежурных суток сотрудники уголовного розыска установили личность гражданина, причастного к данному деянию и задержали его для дальнейшего разбирательства. Им оказался 33-летний житель портового города, который уже попадал в поле зрения полиции и привлекался к ответственности за совершение имущественного преступления.

Распорядиться похищенным злоумышленник не успел, телевизор изъят и в скором времени будет возвращен законной владелице.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении давшего признательные показания подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.