новости
новости
Регистрация
Сахалинец сдал в аренду иностранке несуществующую квартиру
stroyobzor.ua

Сахалинец сдал в аренду иностранке несуществующую квартиру

Возбуждено уголовное дело

В УМВД России по Южно-Сахалинску обратилась 50-летняя гражданка одной из республик ближнего зарубежья. Женщина сообщила, что обманным путем у нее похитили денежные средства в сумме 10 тысяч рублей.

Как выяснилось, гражданка прибыла в островной край и обратилась в риэлтерское агентство с просьбой помочь в поиске жилья. Агенты, в свою очередь, сообщили женщине номер телефона мужчины, который, по их данным, хотел сдать подходящую ей квартиру. Потерпевшая связалась с потенциальным арендатором и договорилась с ним о встрече на территории  лечебного учреждения, где мужчина якобы проходил лечение.

Когда они встретились в условленное время, злоумышленник старался как можно скорее завершить сделку под предлогом плохого самочувствия. Всячески поторапливая заявительницу, подозреваемый передал ей ключи от жилища и получил от нее 10 тысяч рублей. Заверив, что оставшуюся часть в сумме 7 тысяч она сможет отдать ему позже, поскольку сейчас ему надо срочно вернуться в больницу. Затем женщина поехала в свое новое жилище по адресу, который ей сообщил мужчина. Но вскоре она осознала, что ее жестоко обманули, вручив неподходящий к замку комплект ключей.

Оперативники в ходе проведения разыскных мероприятий установили личность злоумышленника и доставили его в городское управление полиции. Подозреваемый подтвердил вышеизложенные события, пояснив, что таким образом рассчитывал немного обогатиться.

Возбуждено уголовное дело. В отношении 27-летнего подозреваемого  избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Известно, что гражданин в сентябре покинул места лишения свободы, где отбывал наказание за совершение мошенничества, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:10 0
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьЮжно-Сахалинск
Прочее
арендажильемошенничествоиностранцы
Популярное на ASTV
Южносахалинец покончил с собой на глазах у супруги и посетителей кафе
Южносахалинец покончил с собой на глазах у супруги и посетителей кафе
Четыре человека погибли при ДТП на Ловецком перевале
Четыре человека погибли при ДТП на Ловецком перевале
Грузовик влетел в стену ресторана на трассе Южно-Сахалинск - Корсаков
Грузовик влетел в стену ресторана на трассе Южно-Сахалинск - Корсаков
Мать и сын затеяли мошенничество на 50 млн рублей
Мать и сын затеяли мошенничество на 50 млн рублей

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
евгений Online
Написано сегодня, в 14:17
Предприимчивый какой молодой человек. За 10 тысяч снял себе хату лет на пять, с питанием.
Ответить
+6
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 14:35
Вот звездюк.)))
Ответить
0
Veronika1211
Написано сегодня, в 15:01
Обогатился, нечего сказать... Теперь будет много времени поразмышлять над содеянным...
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Более тонны контрафактного алкоголя изъяли полицейские у жителя Корсакова
Более тонны контрафактного алкоголя изъяли полицейские у жителя Корсакова
Власти Сахалина и МИД России готовят план по совместному хозяйствованию на Южных Курилах
Власти Сахалина и МИД России готовят план по совместному хозяйствованию на Южных Курилах
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru