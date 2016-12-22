Сахалинец сдал в аренду иностранке несуществующую квартиру

В УМВД России по Южно-Сахалинску обратилась 50-летняя гражданка одной из республик ближнего зарубежья. Женщина сообщила, что обманным путем у нее похитили денежные средства в сумме 10 тысяч рублей.

Как выяснилось, гражданка прибыла в островной край и обратилась в риэлтерское агентство с просьбой помочь в поиске жилья. Агенты, в свою очередь, сообщили женщине номер телефона мужчины, который, по их данным, хотел сдать подходящую ей квартиру. Потерпевшая связалась с потенциальным арендатором и договорилась с ним о встрече на территории лечебного учреждения, где мужчина якобы проходил лечение.

Когда они встретились в условленное время, злоумышленник старался как можно скорее завершить сделку под предлогом плохого самочувствия. Всячески поторапливая заявительницу, подозреваемый передал ей ключи от жилища и получил от нее 10 тысяч рублей. Заверив, что оставшуюся часть в сумме 7 тысяч она сможет отдать ему позже, поскольку сейчас ему надо срочно вернуться в больницу. Затем женщина поехала в свое новое жилище по адресу, который ей сообщил мужчина. Но вскоре она осознала, что ее жестоко обманули, вручив неподходящий к замку комплект ключей.

Оперативники в ходе проведения разыскных мероприятий установили личность злоумышленника и доставили его в городское управление полиции. Подозреваемый подтвердил вышеизложенные события, пояснив, что таким образом рассчитывал немного обогатиться.

Возбуждено уголовное дело. В отношении 27-летнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Известно, что гражданин в сентябре покинул места лишения свободы, где отбывал наказание за совершение мошенничества, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.