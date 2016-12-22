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КамАЗ и универсал не поделили мост в Холмске
Фото и видео предоставлены очевидцами

КамАЗ и универсал не поделили мост в Холмске

По предварительным данным, пострадавших нет

Сегодня, 29 декабря, примерно в 10:20 в пригороде Холмска  произошло ДТП. По словам очевидцев, КамАЗ и универсал не поделили старый узкий мост японской постройки у поворота на улицу Мичурина. 

- Ни один из водителей не хотел пропускать другого. Вот результат, - сообщает очевидец. 

По предварительным данным, пострадавших нет.

Информация будет дополнена. 

 

Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 12:22 0
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Комментарии
mak6690
Написано сегодня, в 12:47
камаз дважды прав. знак стоит-его преимущество.
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+3
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Игорь Иванов Online
Написано сегодня, в 12:50
Водила слепошарый
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+2
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Angel24 Online
Написано сегодня, в 13:08
Это же Камаз, чего с ним тягаться?! Будь он даже трижды не прав. Камазу то ничего, а легковушке, ремонт по полной.
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0
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 13:09
Водитель универсала решил КАМАЗ забодать? И ему удалось
но камазист прав абсолютно.
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+2
Armata77
Написано сегодня, в 13:19
два барана встретились на мосту
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0
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Римма Хайрутдинова Online
Написано сегодня, в 13:34
А знак в кусты отбегал, когда универсал под камаз кинулся?
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+1
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