КамАЗ и универсал не поделили мост в Холмске

Фото и видео предоставлены очевидцами

По предварительным данным, пострадавших нет

Сегодня, 29 декабря, примерно в 10:20 в пригороде Холмска произошло ДТП. По словам очевидцев, КамАЗ и универсал не поделили старый узкий мост японской постройки у поворота на улицу Мичурина.

- Ни один из водителей не хотел пропускать другого. Вот результат, - сообщает очевидец.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Информация будет дополнена.