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Более тонны контрафактного алкоголя изъяли полицейские у жителя Корсакова
odessa-life.od.ua

Более тонны контрафактного алкоголя изъяли полицейские у жителя Корсакова

Мужчина успел выручить за уже проданный товар более 140 тысяч рублей

Сотрудниками следственной части и УЭБиПК Управления МВД России по Сахалинской области пресечен факт продажи немаркированной алкогольной продукции.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий правоохранители произвели обыск в частном доме 44-летнего жителя города Корсакова. В придомовой пристройке полицейские обнаружили несколько десятков пластиковых канистр с алкоголем неизвестного производства. Виды спиртных напитков различались не по маркировкам, а по надписям «вишня, миндаль, черная смородина, дыня, виноград», обозначенных на полимерных упаковках. Также в помещении находилось около 200 пятилитровых канистр, по которым уже был разлит сомнительный напиток. Всего в результате проведенной операции полицейскими было изъято более тонны спиртосодержащих напитков.

Сотрудниками полиции установлено, что с сентября нынешнего года подозреваемый совершал продажу вышеуказанной алкогольной продукции, поставляемой ему с материка от неизвестного производителя без каких-либо сопроводительных документов. Самопальный алкоголь злоумышленник сбывал прямо у себя дома по заниженной цене. Известно, что злоумышленнику удалось реализовать немаркированной алкогольной продукции на сумму свыше 140 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, поставлявших подозреваемому для реализации немаркированную продукцию, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:42 0
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Комментарии
Натали)))
Написано сегодня, в 14:46
И покупают же люди в квартирах эту гадость...Надо поговорку уже менять...
Кто не рискует тот не пьёт боярышник.
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+4
Online
Breaking_news Online
Написано сегодня, в 14:48
Ох, не вовремя мужик это затеял. Сейчас он окажется поставщиком фанфурика в Иркутск и тд!!
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0
Online
Sata Jarvien Online
Написано сегодня, в 14:54
Хм, значит, в Краснодарском крае можно продавать вино "неизвестного производства" без маркировок на розлив, а тут прям контрафактный контрафакт и сомнительное качество?
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+1
Escobar99
Написано сегодня, в 15:04
Ну гнал мужик самого, чего плохого то. Не заливал никому насильно. На Руси из покон веку так было.
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0
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