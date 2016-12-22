Более тонны контрафактного алкоголя изъяли полицейские у жителя Корсакова

Сотрудниками следственной части и УЭБиПК Управления МВД России по Сахалинской области пресечен факт продажи немаркированной алкогольной продукции.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий правоохранители произвели обыск в частном доме 44-летнего жителя города Корсакова. В придомовой пристройке полицейские обнаружили несколько десятков пластиковых канистр с алкоголем неизвестного производства. Виды спиртных напитков различались не по маркировкам, а по надписям «вишня, миндаль, черная смородина, дыня, виноград», обозначенных на полимерных упаковках. Также в помещении находилось около 200 пятилитровых канистр, по которым уже был разлит сомнительный напиток. Всего в результате проведенной операции полицейскими было изъято более тонны спиртосодержащих напитков.

Сотрудниками полиции установлено, что с сентября нынешнего года подозреваемый совершал продажу вышеуказанной алкогольной продукции, поставляемой ему с материка от неизвестного производителя без каких-либо сопроводительных документов. Самопальный алкоголь злоумышленник сбывал прямо у себя дома по заниженной цене. Известно, что злоумышленнику удалось реализовать немаркированной алкогольной продукции на сумму свыше 140 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, поставлявших подозреваемому для реализации немаркированную продукцию, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.