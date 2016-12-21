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Жертвами телефонных мошенников стали сахалинские пенсионеры
bs-klub.ru/mobilnye-moshenniki

Жертвами телефонных мошенников стали сахалинские пенсионеры

Молодые люди представляются родственниками, которым срочно необходима помощь

Прокуратура Сахалинской области предупреждает жителей островного региона о участившихся случаях телефонного мошенничества. 

Установлено, что мошенники звонят гражданам и, представляясь их родственниками, сообщают о случившейся беде. Например, что сбили кого-либо в дорожно-транспортном происшествии. После этого они передают трубку якобы сотруднику полиции, который, в свою очередь, обещая «прикрыть» дело, требует взамен незамедлительно привезти денежные средства. Не разобравшись в ситуации, сахалинцы передают крупные суммы денег злоумышленникам, и лишь позже выясняют, что никаких происшествий с их родными не происходило. 

Жертвами таких телефонных афер становятся доверчивые граждане, чаще всего пожилого возраста, которые в силу нахлынувших переживаний не могут быстро распознать, что в отношении них действуют мошенники, сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:27 +2
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Комментарии
Nato4ka
Написано сегодня, в 09:50
Моей свекрови так-же позвонили. Мы успели ее поймать,она уже деньги понесла. А в полиции сказали что это звонок из Красноярского края и ни кто там ни кого искать не будет.
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+3
vladsakh
Написано сегодня, в 10:10
Схема 10 летней давности до сих пор в тренде.
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+1
Angel24
Написано сегодня, в 10:12
Моей маме позвонил, якобы брать и сказал, что он в полиции и его грозят закрыть. Мама толком то и не поняла, просто спросила: "А ты что там делаешь?". Трубку положили на том конце и больше не звонили. Свои родителям практически каждый день говорю, сначала звонок мне или брату и только потом действия.
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+2
Masenkaya
Написано сегодня, в 10:55
родителям мужа в 6 утра позвонили эти уроды, отец сразу нам позвонил..
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+1
Русалка Обыкновенная
Написано сегодня, в 12:14

Ах, обмануть меня не трудно!..
Я сам обманываться рад!
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+2
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 13:50
Русалка Обыкновенная, хорошие психологи. И им помогают местные. Моего отца вычисляли, позвонили и сказали, что внук сбил ребенка. А внук и вправду шалопай и уже сбивал пешехода. Вот как они узнали, что именно внук? Не сын, не племянник, не дочь и прочее..
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+3
Русалка Обыкновенная
Написано сегодня, в 13:52
НюНик_просто_Анна, пальцем в небо!
Внуки, как правило, у всех есть.
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+2
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 13:56
Русалка Обыкновенная, такой разгильдяй, как наш - единственный в своем роде
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+2
Еще 1 комментарий
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