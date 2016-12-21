Жертвами телефонных мошенников стали сахалинские пенсионеры

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Прокуратура Сахалинской области предупреждает жителей островного региона о участившихся случаях телефонного мошенничества.

Установлено, что мошенники звонят гражданам и, представляясь их родственниками, сообщают о случившейся беде. Например, что сбили кого-либо в дорожно-транспортном происшествии. После этого они передают трубку якобы сотруднику полиции, который, в свою очередь, обещая «прикрыть» дело, требует взамен незамедлительно привезти денежные средства. Не разобравшись в ситуации, сахалинцы передают крупные суммы денег злоумышленникам, и лишь позже выясняют, что никаких происшествий с их родными не происходило.



Жертвами таких телефонных афер становятся доверчивые граждане, чаще всего пожилого возраста, которые в силу нахлынувших переживаний не могут быстро распознать, что в отношении них действуют мошенники, сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.