В квартире в Яблочном загорелся диван

фото очевидцев

Сегодня, 28 декабря в первой половине дня пожарные прибыли на вызов в село Яблочное Холмского района.

По словам сельчан, огонь вспыхнул в одной из квартир на улице Центральной, 50. Дома были мать и трехлетний ребенок. На место происшествия прибыли две пожарные автоцистерны. Но женщина потушила пламя до их приезда.

"Каким образом вспыхнул диван - неизвестно, потом вернувшийся с работы хозяин квартиры вытащил его на улицу", - говорят сельчане.