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В квартире в Яблочном загорелся диван
фото очевидцев

В квартире в Яблочном загорелся диван

Дома находились молодая мать и трехлетний ребенок

Сегодня, 28 декабря в первой половине дня пожарные прибыли на вызов в село Яблочное Холмского района.

По словам сельчан, огонь вспыхнул в одной из квартир на улице Центральной, 50. Дома были мать и трехлетний ребенок. На место происшествия прибыли две пожарные автоцистерны. Но женщина потушила пламя до их приезда.

"Каким образом вспыхнул диван - неизвестно, потом вернувшийся с работы хозяин квартиры вытащил его на улицу", - говорят сельчане. 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 13:08 +1
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