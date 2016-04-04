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Сахалинец, пытавшийся застрелить знакомого, приговорен к шести с половиной годам тюрьмы
baltnews.lv

Сахалинец, пытавшийся застрелить знакомого, приговорен к шести с половиной годам тюрьмы

Покушение оказалось неудачным, пострадавший выжил

Южно-Сахалинский суд приговор 63-летнему уроженцу областного центра, который обвиняется в незаконном хранении огнестрельного оружия и покушении на убийство.

Суд установил, что 3 апреля 2016 года осужденный, используя ранее хранившийся у него обрез, находясь в пяти метрах от потерпевшего, произвел выстрелы в область головы и шеи мужчины. Пострадавший благодаря оказанной медицинской помощи выжил.

Осужденный свою вину не признал. 

Суд приговорил мужчину к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также с подсудимого в пользу потерпевшего взыскан моральный вред в сумме 300 000 рублей. 

Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры островного региона. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:01 +2
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Комментарии
vladsakh
Написано сегодня, в 10:08
Похоже свободу он уже врятли увидет.
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+1
Online
Olga_23 Online
Написано сегодня, в 10:23
vladsakh, почему вы так думаете?
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+5
vladsakh
Написано сегодня, в 10:49
Olga_23, Потому что не на курорты Краснодарского края на 6 лет поехал.
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+1
Online
Olga_23 Online
Написано сегодня, в 10:50
vladsakh, аааа...
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+1
Еще 5 комментариев
Nato4ka
Написано сегодня, в 10:12
Что же послужило мотивом к такой расправе? Неужели нельзя было как-то мирно разрешить конфликт.
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+1
Online
lvista Online
Написано сегодня, в 14:23
Этот за попытку на 6 лет. А другой убил и покалечил пьяный за рулем - два года. Слишком гуманные законы для пьяниц.
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+2
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