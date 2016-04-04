Сахалинец, пытавшийся застрелить знакомого, приговорен к шести с половиной годам тюрьмы

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Южно-Сахалинский суд приговор 63-летнему уроженцу областного центра, который обвиняется в незаконном хранении огнестрельного оружия и покушении на убийство.

Суд установил, что 3 апреля 2016 года осужденный, используя ранее хранившийся у него обрез, находясь в пяти метрах от потерпевшего, произвел выстрелы в область головы и шеи мужчины. Пострадавший благодаря оказанной медицинской помощи выжил.

Осужденный свою вину не признал.

Суд приговорил мужчину к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также с подсудимого в пользу потерпевшего взыскан моральный вред в сумме 300 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры островного региона.