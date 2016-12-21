новости
новости
Регистрация
Маршрутка и минивэн столкнулись в Холмске
фото очевидцев

Маршрутка и минивэн столкнулись в Холмске

Авария произошла на перекрестке улиц Морской и Победы

ДТП произошло сегодня, 28 декабря во втором часу дня в Холмске на перекрестке улиц Победы и Морской, в районе остановки ДКМ. Там столкнулись маршрутная "Газель" и Toyota Wish.

Люди в аварии не пострадали.

Обстоятельства ДТП установят сотрудники ГИБДД.

Галерея
Маршрутка и минивэн столкнулись в Холмске, Фото: 1
Маршрутка и минивэн столкнулись в Холмске, Фото: 2
Маршрутка и минивэн столкнулись в Холмске, Фото: 3
Маршрутка и минивэн столкнулись в Холмске
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 14:59 0
Другие статьи по темам
Событие
ДТПавария
Место
Холмск
Популярное на ASTV
Южносахалинец покончил с собой на глазах у супруги и посетителей кафе
Южносахалинец покончил с собой на глазах у супруги и посетителей кафе
Руководитель сахалинского фестиваля военных оркестров погиб при крушении борта минобороны в Сочи
Руководитель сахалинского фестиваля военных оркестров погиб при крушении борта минобороны в Сочи
Грузовик влетел в стену ресторана на трассе Южно-Сахалинск - Корсаков
Грузовик влетел в стену ресторана на трассе Южно-Сахалинск - Корсаков
Человека зажало между двух автомобилей в результате ДТП на улице Горького
Человека зажало между двух автомобилей в результате ДТП на улице Горького

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
евгений Online
Написано сегодня, в 15:07
Показалось на фото...
Ответить
+4
Masenkaya
Написано сегодня, в 15:27
это не шутки, мы врезались в маршрутку...
Ответить
+2
MrFreeman
Написано сегодня, в 16:06
Учитывая частоту ДТП в Холмске, складывается ощущение, что туда нахлынула волна мигрантов, чьи средства передвижения до этого были ослы и ишаки.
Ответить
0
Veronika1211
Написано сегодня, в 16:16
Радует, что хоть люди не пострадали - все могло закончиться намного хуже...
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Сахалинцы вошли в десятку самых больших российских любителей заграницы
Сахалинцы вошли в десятку самых больших российских любителей заграницы
Снежными скульптурами из искусственного снега украсят Красногорск к праздникам
Снежными скульптурами из искусственного снега украсят Красногорск к праздникам
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru