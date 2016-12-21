фото очевидцев
Маршрутка и минивэн столкнулись в Холмске
Авария произошла на перекрестке улиц Морской и Победы
ДТП произошло сегодня, 28 декабря во втором часу дня в Холмске на перекрестке улиц Победы и Морской, в районе остановки ДКМ. Там столкнулись маршрутная "Газель" и Toyota Wish.
Люди в аварии не пострадали.
Обстоятельства ДТП установят сотрудники ГИБДД.
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3 Маршрутка и минивэн столкнулись в Холмске
Комментарии
Online
евгений Online
Написано сегодня, в 15:07
Показалось на фото...
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+4
Masenkaya
Написано сегодня, в 15:27
это не шутки, мы врезались в маршрутку...
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+2
MrFreeman
Написано сегодня, в 16:06
Учитывая частоту ДТП в Холмске, складывается ощущение, что туда нахлынула волна мигрантов, чьи средства передвижения до этого были ослы и ишаки.
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0
Veronika1211
Написано сегодня, в 16:16
Радует, что хоть люди не пострадали - все могло закончиться намного хуже...
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