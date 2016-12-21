Маршрутка и минивэн столкнулись в Холмске

фото очевидцев

Авария произошла на перекрестке улиц Морской и Победы

ДТП произошло сегодня, 28 декабря во втором часу дня в Холмске на перекрестке улиц Победы и Морской, в районе остановки ДКМ. Там столкнулись маршрутная "Газель" и Toyota Wish.

Люди в аварии не пострадали.

Обстоятельства ДТП установят сотрудники ГИБДД.