Четыре человека погибли при ДТП на Ловецком перевале

фото очевидцев

ДТП произошло сегодня вечером, 28 декабря в Невельском районе на Ловецком перевале. Военный "Урал" врезался в легковой автомобиль Toyota Vista. При лобовом столкновении погибли водитель и три пассажира седана.

По предварительным данным, водитель военного грузовика на повороте не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, по которой в этот момент двигалась легковушка.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.

21:30. Пресс-служба УМВД России по Сахалинской области сообщает: "По предварительной информации, 28 декабря примерно в 17:40, водитель автомобиля марки "Урал" двигался по автодороге "Огоньки-Невельск". На 29 километре, в условиях снегопада, не справился с управлением и совершил столкновение с автомбилем марки "Тойота Виста".

В результате ДТП водитель иномарки и 3 пассажира скончались на месте.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. По данному факту проводится проверка".

22:00 По словам очевидцев, "Урал" протащил легковушку задним ходом около 20 метров.