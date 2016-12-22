Четыре человека погибли при ДТП на Ловецком перевале
Авария произошла вечером 28 декабря
ДТП произошло сегодня вечером, 28 декабря в Невельском районе на Ловецком перевале. Военный "Урал" врезался в легковой автомобиль Toyota Vista. При лобовом столкновении погибли водитель и три пассажира седана.
По предварительным данным, водитель военного грузовика на повороте не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, по которой в этот момент двигалась легковушка.
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.
21:30. Пресс-служба УМВД России по Сахалинской области сообщает: "По предварительной информации, 28 декабря примерно в 17:40, водитель автомобиля марки "Урал" двигался по автодороге "Огоньки-Невельск". На 29 километре, в условиях снегопада, не справился с управлением и совершил столкновение с автомбилем марки "Тойота Виста".
В результате ДТП водитель иномарки и 3 пассажира скончались на месте.
В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. По данному факту проводится проверка".
22:00 По словам очевидцев, "Урал" протащил легковушку задним ходом около 20 метров.
Вот это судьба...
жатва какая-то, ей-богу, гробы пачками...
Люди,берегите себя и своих родных. Притормозите лишний раз,посмотрите по сторонам. Нет у человека ни чего дороже жизни и здоровья.
У нас вообще водить разучились? За несколько последних дней: 3 пешика, Газель и этот Урал на встречке, и еще несколько ДТП со смерти и без
Соболезнования родным погибших...
4 человека в один миг не стало...это
не поддаётся обьяснению...одни эмоции...
Соболезнования родным и близким погибших...