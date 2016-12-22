новости
новости
Регистрация
Четыре человека погибли при ДТП на Ловецком перевале
фото очевидцев

Четыре человека погибли при ДТП на Ловецком перевале

Авария произошла вечером 28 декабря

ДТП произошло сегодня вечером, 28 декабря в Невельском районе на Ловецком перевале.  Военный "Урал" врезался в легковой автомобиль Toyota Vista. При лобовом столкновении погибли водитель и три пассажира седана. 

По предварительным данным, водитель военного грузовика на повороте не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, по которой в этот момент двигалась легковушка. 

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.

21:30. Пресс-служба УМВД России по Сахалинской области сообщает: "По предварительной информации, 28 декабря примерно в 17:40, водитель автомобиля марки "Урал" двигался по автодороге "Огоньки-Невельск". На 29 километре, в условиях снегопада, не справился с управлением и совершил столкновение с автомбилем марки "Тойота Виста". 

В результате ДТП водитель иномарки и 3 пассажира скончались на месте.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. По данному факту проводится проверка".

22:00 По словам очевидцев, "Урал" протащил легковушку задним ходом около 20 метров.

 

 

Галерея
Четыре человека погибли при ДТП на Ловецком перевале, Фото: 1
Четыре человека погибли при ДТП на Ловецком перевале, Фото: 2
Четыре человека погибли при ДТП на Ловецком перевале, Фото: 3
Четыре человека погибли при ДТП на Ловецком перевале, Фото: 4
показать все фотографии
Четыре человека погибли при ДТП на Ловецком перевале
Автор: Татьяна Сергеева, вчера, в 21:00 +3
Другие статьи по темам
Событие
ДТПавария
Место
Невельский район
Популярное на ASTV
Южносахалинец покончил с собой на глазах у супруги и посетителей кафе
Южносахалинец покончил с собой на глазах у супруги и посетителей кафе
Грузовик влетел в стену ресторана на трассе Южно-Сахалинск - Корсаков
Грузовик влетел в стену ресторана на трассе Южно-Сахалинск - Корсаков
Человека зажало между двух автомобилей в результате ДТП на улице Горького
Человека зажало между двух автомобилей в результате ДТП на улице Горького
Семь человек пострадали в вылетевшем в кювет автобусе в Холмском районе
Семь человек пострадали в вылетевшем в кювет автобусе в Холмском районе

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Annamaliya
Написано вчера, в 21:06
Божечки!!! Как страшно!!
...
какой ужас
...соболезнования близким
Ответить
+11
Варвара Чикишева
Написано вчера, в 21:09
Это не укладывается в голове!!! Страшная трагедия,унесшая жизни возможно целой семьи. Я там ездила.Дорога -жуть.Нужно быть предельно внимательным.Как родным пережить такую потерю...?
Ответить
+7
senchick
Написано вчера, в 22:34
Варвара Чикишева, дорога отличная, - просто носятся после того как заасфальтировали всю трассу и в данном случае УРАЛ просто выехал прямиком на встречную из-за поворота.... очень трагично...
Ответить
+3
евгений
Написано вчера, в 21:09
Когда же этот високосный год закончится? И судя по всему он не добрал в течении года, в декабре решил оторваться по полной, будьте осторожнее. Родителям соболезнования.
Ответить
+11
Ярославчик
Написано вчера, в 21:09
Ужас какой. Вот это трагедия.
Ответить
+8
Olga_23
Написано вчера, в 21:10 Отредактированно вчера, в 21:19
О....ть!!!! (простите) Кошмар!
Вот это судьба...
Ответить
+5
KsuKsu
Написано вчера, в 21:15
Соболезнования.....
Ответить
+7
Натали)))
Написано вчера, в 21:18
Офигеть...вроде таксишная машина...
Ответить
+8
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 21:20
Какой ужас... Бедные люди. Соболезную родным и близким
Ответить
+10
Ok8
Написано вчера, в 21:21
У меня от таких новостей внутри аж холодеет
в этом году братик погиб совсем молодой до сих пор не верится... мои соболезнования родным и близким
Ответить
+3
Online
Sata Jarvien Online
Написано вчера, в 21:24
Небось молокосос за рулём такой махины... извините, не к месту анекдот вспомнился, «Продам Урал после аварии, испачкано колесо». Висту как банку...
жатва какая-то, ей-богу, гробы пачками...
Ответить
+2
Vaska
Написано вчера, в 21:36
Sata Jarvien, какая разница кто. Хоть Пётр Иванович 90 лет.
Ответить
0
Online
Sata Jarvien Online
Написано вчера, в 21:43
Vaska, разница в стаже и опыте вождения. Упомянутый вами Петр Иванович 90 лет не менее опасен на дороге, чем безбашенный щегол, так же «внимателен» и «уверен».
Ответить
+3
Забанен администрацией
Написано сегодня, в 00:27
Sata Jarvien, Наврят ли там щегол был...С категорией"D",явно был не срочник ,а кантрабас...
Ответить
0
natalka
Написано вчера, в 21:36
Как же страшно,вот так живешь,а через минуту тебя нет
соболезнования родным и близким
Ответить
+4
korra
Написано вчера, в 21:55
Поганый год этот високосный,мгог погибло молодых,и на последок и то старается забрать еще ,соболезнования родным
Ответить
+3
oksi84
Написано вчера, в 22:36
Какое горе! Сил семьям погибших...царство небесное погибшим..
Ответить
+3
Н_а_т_к_а.
Написано вчера, в 22:48
Какой ужас... Соболезнования близким...
Ответить
+3
Nato4ka
Написано вчера, в 22:53
Еще в одну семью пришло горе.
Люди,берегите себя и своих родных. Притормозите лишний раз,посмотрите по сторонам. Нет у человека ни чего дороже жизни и здоровья.
Ответить
+3
Натали)))
Написано вчера, в 23:00
Жесть...
Ответить
+5
alex8665
Написано вчера, в 23:13 Отредактированно вчера, в 23:13
соболезнования родным и близким погибших
,вообще спецтехника ехать должна, со всеми фанарями, мигалками и.тд чтобы видно было за км!!! виновнику трагедии-справедливого наказания!,даже если метель, метр, и не чего не видно, сигналы поддавай!!!
Ответить
+4
Online
angyskh Online
Написано сегодня, в 00:04
alex8665, Урал как бы не спецтехника. Да и если тебе в повороте в лоб хоть грузовик кока-колы вылетит весь в огнях, шансов спастись будет минимум.
У нас вообще водить разучились? За несколько последних дней: 3 пешика, Газель и этот Урал на встречке, и еще несколько ДТП со смерти и без
Ответить
+2
lvista
Написано вчера, в 23:26
как страшно. Какая мясорубка...
соболезную
Ответить
+3
КиР84
Написано вчера, в 23:31
Страшно

Соболезнования родным погибших...
Ответить
+2
Маргарита
Написано вчера, в 23:54
Соболезнования родным и близким. Сил Вам пережить потерю.
Ответить
+3
Ярославчик
Написано сегодня, в 00:09
Да уж. Как жаль, что в этой аварии погибли такие добрые и отзывчивые люди. Ждали их дома...а теперь...горе какое.
Ответить
+3
Veronika1211
Написано сегодня, в 00:38
Какая страшная авария... Ужас, просто мурашки по коже бегут... Соболезнования родным и близким...
Ответить
+2
Добрый человек
Написано сегодня, в 01:11 Отредактированно сегодня, в 01:14
всяко видел и слышал...но мне страшно порою подытоживать этот год...
4 человека в один миг не стало...это
не поддаётся обьяснению...одни эмоции...
Соболезнования родным и близким погибших...
Ответить
+1
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
АТБ укрепил позиции в топ 50 крупнейших банков страны
АТБ укрепил позиции в топ 50 крупнейших банков страны
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru