Житель Южно-Сахалинска покончил жизнь самоубийством

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Его нашли в квартире на улице Пограничной

24 декабря в 12:30 в следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома № 65 по улице Пограничной областного центра обнаружено тело 31-летнего хозяина квартиры.

Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия установлено, что мужчина покончил жизнь самоубийством.

В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося и причин, толкнувших мужчину на суицид. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.