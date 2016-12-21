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Житель Южно-Сахалинска покончил жизнь самоубийством
Его нашли в квартире на улице Пограничной
24 декабря в 12:30 в следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома № 65 по улице Пограничной областного центра обнаружено тело 31-летнего хозяина квартиры.
Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия установлено, что мужчина покончил жизнь самоубийством.
В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося и причин, толкнувших мужчину на суицид. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Зачем же так. Все там будем.
Но дыма без огня не бывает.
Любой студент-психолог знает:Главное правило-не оставлять человека наедине с проблемами,то чревато.
Ибо на суицид в теории способны все.
Соболезнования родным....