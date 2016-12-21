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Житель Южно-Сахалинска покончил жизнь самоубийством
m.knews.kg

Житель Южно-Сахалинска покончил жизнь самоубийством

Его нашли в квартире на улице Пограничной

24 декабря в 12:30 в следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома № 65 по улице Пограничной областного центра обнаружено тело 31-летнего хозяина квартиры.

Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия установлено, что мужчина покончил жизнь самоубийством.

В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося и причин, толкнувших мужчину на суицид. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:05 +2
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Событие
самоубийствосуицид
Место
Южно-Сахалинск
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Комментарии
nura2004
Написано сегодня, в 10:15
Господи, что люди творят... Вчера возле дома тоже парень 26-ти лет повесился...УЖАС. Соболезнования родным, близким и друзьям
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+1
Berta
Написано сегодня, в 10:17
31 всего.
Зачем же так. Все там будем.
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+1
Naira
Написано сегодня, в 10:21
Какая-то волна самоубийств...страшно...Люди, цените свою жизнь и своих близких
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+2
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 10:25
Господи! Да что это такое творится! Люди вообще жизнь ни ценят! Ну что должно на это с подвигнуть!? Ну из любой ситуации есть выход! Ужас! Соболезнования
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+1
vladsakh
Написано сегодня, в 12:17
Неправильно это.
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+1
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 15:22 Отредактированно сегодня, в 15:22
Страшно...грех..
Но дыма без огня не бывает.
Любой студент-психолог знает:Главное правило-не оставлять человека наедине с проблемами,то чревато.
Ибо на суицид в теории способны все.
Соболезнования родным....
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