Водитель Toyota Premio погиб в ДТП в районе Третьей Пади

26 декабря 2016 года, примерно в 23 часа 55 минут, 22-летний водитель автомобиля Toyota Premio, двигался в южном направлении по автодороге Южно – Сахалинск – Корсаков. Об этом сообщают в УГИБДД Сахалинской области.

На 32 км не справился с управлением и врезался в столб. В результате ДТП 3 пассажира автомобиля получили телесные повреждения, водитель от полученных травм скончался на месте ДТП.

По факту ДТП проводился проверка.