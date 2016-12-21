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Водитель Toyota Premio погиб в ДТП в районе Третьей Пади

Водитель Toyota Premio погиб в ДТП в районе Третьей Пади

Пострадали 3 пассажира

26 декабря 2016 года, примерно в 23 часа 55 минут, 22-летний водитель автомобиля Toyota Premio, двигался в южном направлении по автодороге Южно – Сахалинск – Корсаков.  Об этом сообщают в УГИБДД Сахалинской области.

На 32 км не справился с управлением и врезался в столб. В результате ДТП 3 пассажира автомобиля получили телесные повреждения, водитель от полученных травм скончался на месте ДТП.

По факту ДТП проводился проверка.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:11 +3
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Событие
ДТП
Место
Корсаковский район
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Комментарии
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 13:24
ну просто слов уже не хватает.
Соболезнования родным

Пострадавшим поправки.
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+4
Online
Грищенко Марина Online
Написано сегодня, в 13:49
Кошмар. Весь день аварии, куда торопитесь...
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+2
Naira
Написано сегодня, в 13:50
Да что ж за день то сегодня???
Жаль парнишку, искренне соболезную родным((( Не спешите, люди, пожалуйста, на дороге...
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+5
alex8665
Написано сегодня, в 14:24
соболезнования родным
, постродавшим выздоровления!
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+4
Olga_23
Написано сегодня, в 14:30 Отредактированно сегодня, в 14:31
Соболезнования семье погибщего....

Пострадавшим скорейшей поправки!

Не пойму, это високосный год подводит итоги?...
Поскорее бы он уже закончился!!! Надеюсь, следующий год будет радовать нас только хорошими новостями!
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+10
vladsakh
Написано сегодня, в 16:40
Соболезнования родным.
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+1
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 17:17

Соболезнования родным и близким


Пострадавшим скорейшего выздоровления
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+1
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