Водитель Toyota Premio погиб в ДТП в районе Третьей Пади
Пострадали 3 пассажира
26 декабря 2016 года, примерно в 23 часа 55 минут, 22-летний водитель автомобиля Toyota Premio, двигался в южном направлении по автодороге Южно – Сахалинск – Корсаков. Об этом сообщают в УГИБДД Сахалинской области.
На 32 км не справился с управлением и врезался в столб. В результате ДТП 3 пассажира автомобиля получили телесные повреждения, водитель от полученных травм скончался на месте ДТП.
По факту ДТП проводился проверка.
Другие статьи по темам
Событие
Место
Соболезнования родным
Пострадавшим поправки.
Пострадавшим скорейшей поправки!
Не пойму, это високосный год подводит итоги?... Поскорее бы он уже закончился!!! Надеюсь, следующий год будет радовать нас только хорошими новостями!
Соболезнования родным и близким
Пострадавшим скорейшего выздоровления