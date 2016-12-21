В Южно-Сахалинске иномарка сбила 10-летнюю девочку

видео очевидцев

ДТП произошло вчера, 26 декабря примерно в 16:05 в Южно-Сахалинске на улице Комсомольской в районе дома №298.

По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Corolla Fielder не уступил дорогу ребенку, переходившему проезжую часть на зеленый сигнал светофора.

В результате ДТП пострадала 10-летняя девочка. Ее доставили в больницу.