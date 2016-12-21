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В Южно-Сахалинске иномарка сбила 10-летнюю девочку
видео очевидцев

В Южно-Сахалинске иномарка сбила 10-летнюю девочку

Школьница переходила дорогу на зеленый свет

ДТП произошло вчера, 26 декабря примерно в 16:05 в Южно-Сахалинске на улице Комсомольской в районе дома №298.

По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Corolla Fielder не уступил дорогу ребенку, переходившему проезжую часть на зеленый сигнал светофора.

В результате ДТП пострадала 10-летняя девочка. Ее доставили в больницу. 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 11:04 +3
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Южно-Сахалинск
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Комментарии
Naira
Написано сегодня, в 11:08
Вот куда торопился? Бедный ребёнок.
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+1
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 11:08
Водители, будьте пожалуйста внимательнее!!!! Ребенку поправки!
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+2
Сергей Маслаков
Написано сегодня, в 11:16
Тормозил как будто на летней резине.
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+3
yur
Написано сегодня, в 11:24
Вчера такой же выродок на грузовике на Ленина у пенсионного фонда промчался на красный свет.
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+1
lika28
Написано сегодня, в 11:51
Выродок безмозглый. Ребёнку скорейшего выздоровления.
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+1
КиР84
Написано сегодня, в 12:18
олень
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+1
Online
MASHUTA Online
Написано сегодня, в 16:44
КиР84, северный
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0
alex8665
Написано сегодня, в 14:25
зеленый свет не видел что ли???
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0
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 15:26
Вот таким тварям желаю того же!!!!

Придурок конченный!!!!!ну не видишь ты пешехода,но рядом попутка на соседней полосе!!!в данном случае этой подсказкой воспользуется даже чайник!!!!
Да полюбас в телефоне сидел,раз светофор не видел!!!!
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0
Online
Русалка Обыкновенная Online
Написано сегодня, в 17:36
Добрый человек, а щас все водители с баранкой в одной руке, с мобилой в другой. А таксисты - так те и без мобилы - никого не пропускают даже на пешеходных переходах. Стоишь, чтобы убедиться, что тебя пропускают, а он просто мимо пролетает.
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+1
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