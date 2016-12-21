видео очевидцев
В Южно-Сахалинске иномарка сбила 10-летнюю девочку
Школьница переходила дорогу на зеленый свет
ДТП произошло вчера, 26 декабря примерно в 16:05 в Южно-Сахалинске на улице Комсомольской в районе дома №298.
По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Corolla Fielder не уступил дорогу ребенку, переходившему проезжую часть на зеленый сигнал светофора.
В результате ДТП пострадала 10-летняя девочка. Ее доставили в больницу.
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Придурок конченный!!!!!ну не видишь ты пешехода,но рядом попутка на соседней полосе!!!в данном случае этой подсказкой воспользуется даже чайник!!!!
Да полюбас в телефоне сидел,раз светофор не видел!!!!