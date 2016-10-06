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Южносахалинец, зарезавший гостя во время пьянки, предстанет перед судом

Южносахалинец, зарезавший гостя во время пьянки, предстанет перед судом

Мужчины распивали "Пушистик"

Следственным отделом по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области (завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 65-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, вечером 2 октября обвиняемый встретился с 54-летним местным жителем около магазина и предложил ему вместе распить спиртное. Купив чистящее средство «Пушистик», они пошли  к обвиняемому домой.

Во время пьянки между гостем и хозяином квартиры произошла ссора, хозяин взял нож и нанес им один удар в область живота потерпевшего, после чего лег спать. Проснувшись утром, обвиняемый обнаружил мужчину мертвым.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело, с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:55 +1
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Комментарии
jkmu
Написано сегодня, в 13:42
Пушистик, боярышник.... деградация народа
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+1
Vladis
Написано сегодня, в 13:47
Идиоты
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+1
vladsakh
Написано сегодня, в 16:42
Сценарий не меняется.
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+1
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 17:22

Сходил в гости... В гостях, прежде чем, что -либо говорить, думать надо...

Соболезнование родным и близким
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