Южносахалинец, зарезавший гостя во время пьянки, предстанет перед судом

Следственным отделом по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области (завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 65-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, вечером 2 октября обвиняемый встретился с 54-летним местным жителем около магазина и предложил ему вместе распить спиртное. Купив чистящее средство «Пушистик», они пошли к обвиняемому домой.

Во время пьянки между гостем и хозяином квартиры произошла ссора, хозяин взял нож и нанес им один удар в область живота потерпевшего, после чего лег спать. Проснувшись утром, обвиняемый обнаружил мужчину мертвым.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело, с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу.